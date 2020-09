PGR nega pedido de afastamento contra governador do DF, Ibaneis Rocha

A aliados, Ibaneis Rocha demonstra apreensão com investigações contra seu governo

A Procuradoria Geral da República – PGR negou que tenha aberto um pedido de afastamento contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB.

Ele reforçou a articulação política do governo após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios prender a cúpula da Saúde da atual gestão.

Gustavo Rocha, atual chefe da Casa Civil do DF e que assumiu o posto, tem atuado para conter pedido de instalação da CPI da Pandemia, que quer apurar as medidas adotadas no combate à pandemia do novo coronavírus.

A Procuradoria Geral da República informou que não abriu pedido de investigação contra Ibaneis Rocha. A informação anterior dizia que o Ministério Público Federal havia encaminhado o processo sigiloso ao ministro Herman Benjamin, que pediu mais diligências antes de decidir.

