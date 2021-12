Plataforma do Google transmite ao vivo Papai Noel pelo mundo

O Papai Noel iniciou nesta sexta-feira (24) sua volta ao mundo para distribuir presentes, e sites na internet mostram sua jornada em “tempo real“.

Segundo as páginas Santa Tracker, do Google, e Norad Tracks Santa, do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), pela manhã, pelo horário de Brasília, o bom velhinho já se encontrava sobrevoando a Oceania com seu trenó e já havia entregado milhões de presentes.

Ambos os sites oferecem uma simulação do trajeto do Papai Noel em mapas interativos e informam quantos presentes ele já entregou.

Há também informações sobre a última parada do Papai Noel e qual será o seu próximo destino, além de quanto tempo ele levará para chegar até o local onde está a pessoa que pesquisa no site.

Telefone do Papai Noel

Além do rastreamento por imagem, o Norad também oferece, desde 2002, uma central telefônica sobre o Papai Noel. O Twitter da agência também fica responsável por manter seus seguidores atualizados sobre o percurso.

A viagem começa sempre pela região Ásia-Pacífico, sobre Nova Zelândia, Japão e China, segundo o Norad. O rastreamento é possível devido a “sensores infravermelhos no nariz de Rudolf”, uma das nove renas, e é uma instituição famosa nos Estados Unidos.

Tudo começou com um erro, em 1955, em um anúncio da loja de departamentos Sears, que pedia, em um jornal do Colorado, telefonemas para o Papai Noel. O número indicado, supostamente do bom velhinho, era, na verdade (em plena Guerra Fria), o do telefone vermelho do Norad.

O oficial de plantão naquele dia, coronel Harry Shoup, sem jeito ao ser perguntado por um jovem se era o Papai Noel, entrou na brincadeira, para não decepcionar o interlocutor. E desde então o comando militar organiza uma operação voluntária para atender as crianças ansiosas com a chegada do trenó de presentes.

*Com informações do G1