Neurocientista Miguel Nicolelis debate ciência, comunicação e fake news

Considerado pela Scientific America um dos 20 cientistas mais influentes do mundo em sua área, o neurocientista Miguel Nicolelis participa nesta quinta-feira (29) do webinar Arena de Ideias, com o tema “Cérebro, o criador do universo e a Comunicação”. Nicolelis vai abordar a importância da ciência para a humanidade, o incrível poder do nosso cérebro e os mecanismos que estabelecem uma boa comunicação.