Projeto Grooveonline promove oficinas musicais em escolas do DF

O músico e baterista Lucas Golçalves inicia, na segunda-feira (13), seu projeto de Oficinas de Musicalização em escolas no Gama, Santa Maria e Recanto das Emas.

O projeto tem como objetivo incentivar o jovem e o adolescente a se envolver com a música e desenvolver habilidades que poderão usar em qualquer área da vida, também a conscientização do uso da internet para aplicar o uso das suas habilidades e mostrar os caminhos que eles têm para isso. O Projeto visa, também, contribuir para o aumento do número de pessoas envolvidas na atividade criativa da música, tendo em vista estimular o surgimento e inserção de novos músicos no mercado musical. Com a utilização de instrumentos de percussão, numa perspectiva de integração de linguagens e ritmos, além da valorização do compositor local e do incentivo à formação de grupo.

Sobre o idealizador:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, sempre teve contato direto com a música através dos eventos promovidos pelo seu pai. Ficava em cima do palco acompanhando grandes nomes e bandas do cenário nacional, enquanto se apresentavam. O músico teve sua inicialização musical, oficialmente, aos 7 anos de idade. Começando com bateria na igreja. Aos 13 anos já acompanhava artistas da região e foi nesse período que Lucas tirou sua carteira de músico pela OMB (Ordem dos Músicos do Brasil). E a partir disso começou a dar aulas, onde descobriu que essa é a sua vocação, viver de música. Dos 17 aos 21 Lucas deu cursos práticos em algumas escolas da região. Aos 18 foi o 2º lugar em um concurso nacional de bateras, o que abriu grandes portas para ele.

Atualmente, Lucas, possui canal no YouTube e promove palestras sobre musicalidade. Suas redes possuem mais de 27 milhões de visualizações no YouTube, cujo canal possui 287 mil inscritos. Sua conta no Instagram tem, atualmente, 60 mil seguidores. O baterista possui vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. Ele é autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

Agora, Lucas Gonçalves, inicia seu novo projeto de oficinas de musicalização em escolas, que começa na próxima segunda (13) em escolas do Gama.

Sobre o projeto:

O projeto consiste em oficinas de musicalização. No total serão ofertados 30 oficinas, com 3 horas de duração, cada. Ocorrerão 90 horas de oficinas rítmicas, que serão divididas em 3 oficinas de 3 horas por cada escola.

Serão realizadas palestras com a temática: “Música e Internet”, onde ocorrerão 10 palestras com 1 hora de duração, cada. A temática abordada será o impacto que a música e a internet tem no meio social do jovem e adolescente.

As atividades nas escolas obedecerão a seguinte sequência de ações:

Atividades em pátio / Auditório das escolas

Encontro musical com a participação de banda para a sensibilização e abertura das atividades

Palestra com a participação de convidados

Já as atividades realizadas em salas ou espaços para vivencias em grupo, obedecerão a seguinte sequência de ações:

Oficinas de música

Oficina de musicalização – teoria e prática

Oficina de musicalização – prática de conjunto

Durante a realização do projeto, palestras e oficinas, serão produzidos vídeos para Youtube e demais Redes Sociais com o Tema: “Projeto Grooveonline – Música e Internet”. O material será dividido em seis capítulos:

Influência da música na vida do jovem Como desenvolver a parte motora e cognitiva através da música O processo de aprendizagem acelerada Realidade da internet na vida do jovem Como a internet pode ajudar ou atrapalhar a sua vida Como é trabalhar com música e internet

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal, Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado atrvés da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal.

O projeto terá início na próxima segunda-feira e contemplará 10 escolas neste primeiro momento. Começando pelo Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta Norte (CEF-Pan) a partir das 14 horas.

No primeiro dia do evento teremos a participação especial do The Voice Denilson Bastos que estará tocando junto com a banda Grooveonline.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Golçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]