Prospera: Setrab apresenta proposta do programa de microcrédito

Autônomos e microempresários do Gama e região agora podem tomar empréstimos do programa “Prospera”

Nesta sexta-feira (26), às 15 horas a Secretaria de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, estará apresentando o programa de Microcrédito Produtivo Orientado – MPO, do programa Prospera. O evento acontecerá no Atmosfera Space Gama, na AE 05 Setor Central, Lado leste (Atrás do Gama Shopping).

O programa Prospera da Setrab, que tem por objetivo fortalecer os pequenos e micro empreendimentos produtivos, formais e informais das áreas urbanas e rurais, proporcionando a geração de renda e ocupações de trabalho.

Público Alvo:



EIRELI, MEI

Micro e pequenas empresas

Setores formais e informais da economia

Recém formados, para atuarem em suas áreas de formação

Feirantes, artesãos, autônomos, pequenos produtores rurais, etc.

Finalidades

Capital de Giro

Matéria-prima

Mercadorias

Investimento

Aquisição de Equipamentos

Instalações

Móveis

Reformas

Limites de Crédito Urbano

PROGRESSIVIDADE INFORMAIS FORMAIS 1º Empréstimo – até 15% R$ 4.281,00 R$ 8.562,00 2º Empréstimo – até 30% R$ 8.562,00 R$ 17.124,00 3º Empréstimo – até 50% R$ 14.270,00 R$ 28.541,00 4º Empréstimo – até 75% R R$ 21.405,00 R$ 42.812,00 5º Empréstimo – até 100% R$ 28.541,00 R$ 57.083,00



Prazos e Juros Urbano

Capital de Giro

Até 36 meses, mais carência de 3 meses Investimento:

Até 36 meses, mais carência de até 12 meses Misto:

Capital de giro – até 12 meses sem carência

Investimento – até 36 meses, mais carência de até 12 meses Na Carteira de Crédito Urbano • capital de giro: aproximadamente 0,70 % ao mês; • investimento: aproximadamente 0,66% ao mês; Obs.: Os juros são pré-fixados e as parcelas são fixas até o pagamento total da dívida.



Limites de Crédito Rural

PROGRESSIVIDADE PRODUTOR FAMILIAR COOPERATIVAS 1º Empréstimo Até R$ 19.160,50 Até R$ 41.675,50 2º Empréstimo Até R$ 28.740,75 Até R$ 62.513,25 3º Empréstimo Até R$ 38.321,00 Até R$ 83.351,00



Prazos e Juros Rural

Custeio Agrícola: Até 12 meses de carência mais 12 meses para amortizar Investimento: Até 24 meses de carência mais 48 meses para amortizar Na Carteira Rural Custeio Agrícola: 2% ao ano (0,17% ao mês) Investimento: 3% ao ano (0,25% ao mês) Obs.: Os juros são pré-fixados e as parcelas são fixas até o pagamento total da dívida. É concedido bônus de adimplência de 20% do total de juros cobrados.

Critérios

Maior de 18 anos;

• Empreendimento localizado no Distrito Federal;

• Não possuir restrição cadastral na Secretaria de Fazenda do GDF;

Documentos exigidos para inscrição:

• Empreendedores informais: CPF, RG e comprovante de residência;

• Empreendimentos formalizados: CPF, RG, comprovante de residência do proprietário e

sócios, CNPJ, contrato social e documentos da empresa ou do Microempreendedor

Individual (se for o caso).



Garantias

Exigências para Aval Solidário: • Grupos de 3 a 5 pessoas; • Membros c/ Interesses comuns e relação de confiança entre si; • Vínculo de relacionamento pessoal e/ou profissional; • O Valor da parcela não pode comprometer mais que 30% da receita líquida. Exigências para avalistas: • Renda mínima de 3 vezes o valor da parcela, independente do número do crédito que estiver sendo retirado; • CPF, RG, comprovante de residência; (se for casado apresentar documentação do cônjuge). Obs: Os avalistas podem residir no DF ou na RIDE/DF (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal)

Acesse o arquivo do anexo para mais informações

E confirme seu interesse em participar clicando no link aqui!

Evento no Facebook, clique aqui!

Informações:

Contato: 61 9.8290-1096 (Ana Flávia Neguebe)

(61)3255-3714 / 3255-3727

E-mail:

maria.barros@setrab.df.gov.br

claudio.oliveira@setrab.df.gov.br

Da redação do Gama Cidadão – 24/06/2020