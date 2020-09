Publicado edital para obras no Setor de Múltiplas Atividades do Gama

Local a ser beneficiado com energia elétrica corresponde à segunda etapa da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) da região

Mais uma etapa da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) do Gama está a caminho de sair do papel. Por meio de publicação na edição de terça-feira (22) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu edital de licitação pública para contratação de obras de implantação de energia elétrica no Setor de Múltiplas Atividades (SMA) da cidade. Serão favorecidos os conjuntos S, U, V, W, X e Y.

Para a escolha da empresa responsável, será realizada licitação presencial, marcada para 20 de outubro, às 10h. Os interessados deverão se apresentar e lançar as propostas. O critério de julgamento será o menor preço.

O local a ser beneficiado corresponde à segunda etapa da ADE do Gama, que abrange 137 unidades imobiliárias destinadas à utilização de comércio de bens e serviços e atividades industriais. A primeira etapa já está em pleno funcionamento e provida de infraestrutura.

Remanejamento e serviços

Além da aparelhagem, haverá remanejamento de trechos de rede aérea existentes que apresentam interferência com o projeto urbanístico. Com os serviços, as empresas que se fixarem na região poderão instalar maquinários necessários para a produção, assim como realizar atividades comuns – entre outras, a conexão à internet.

O sistema de energia elétrica pública é parte integrante dos trabalhos de parcelamento do solo urbano, bem como dos equipamentos de escoamento das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, iluminação pública e vias de circulação. O conjunto faz parte da missão da Terracap: fornecer infraestrutura básica à população. ​

* Com informações da Terracap / Agência Brasília