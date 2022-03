Republicanos fortalece reeleição do Bolsonaro com filiação dos ministros Tarcísio e Damares

Mesmo local onde Bolsonaro realizou o lançamento de sua pré-campanha de reeleição à Presidência, evento este que aconteceu na manhã deste domingo (27), na capital federal.

Outros caciques entoaram as fileiras da sigla, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que vai disputar as eleições de outubro ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, e o ex-assessor especial da ministra Damares e pré-candidato a federal pelo DF, Paulo Fernando, filiaram-se ao Republicanos. Estes, a cerimônia foi realizada na sede nacional do partido, em Brasília, na quarta-feira (16).

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do partido, Marcos Pereira, fecharam um acordo pelo qual o partido irá entrar formalmente na coligação da reeleição.

A sigla vem realizando, nas últimas semanas, “mutirões” para filiar aliados do presidente. Pré-candidatos têm até dia 2 de abril para definir seus futuros partidários.

A filiação é um passo necessário para que eles possam disputar nas eleições de outubro

Damares Alves

Em meio às filiações para a disputa das eleições de 2022, a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, confirmou, nesta segunda-feira (28/3), que deixará a pasta até sexta-feira (1º/4), prazo final da janela para troca de partido. A ministra agora é filiada ao Republicanos.

Ela divulgou em seu Twitter uma convocação para este tão importante dia. E disse, também, ser uma honra dividir o espaço com o Ministro Tarcísio, que também se filiou.

Durante sua fala Damares reforçou que a onda agora é na luta pela liberdade, pela família e pela pátria. Reforçando são esses os principais anseios da população. Para ela, o Brasil deseja uma nação conservadora, que defende a vida e a família.

Damares ainda não anunciou a qual cargo pretende concorrer. Mas há fortes indícios que ele concorra à vaga de chefe do Buriti ou então dispute uma vaga ao Senado.

A Secretária da Mulher, Cristiane Brito também se filiou

Cristiane de Brito, secretária da Mulher, também se filiou ao Republicanos. Ela agradeceu a todos, principalmente a Ministra Damares Alves.

Cristiane enfatizou o importante trabalho feito pela Ministra. Ela também agradeceu o presidente Jair Bolsonaro. “Obrigada presidente Jair Bolsonaro, aqui representado pela nossa primeira dama Michele.”

Com a equidade de direitos e de oportunidade, foi este o partido que criou a primeira faculdade do país pertencente a uma fundação partidária reconhecida pelo MEC. Um partido que, na visão de Cristiane, se tornou uma das siglas mais respeitadas do nosso país e cresceu de forma surpreendente.

Para ela, todo este resultado é fruto do trabalho de todos os parlamentares ali presentes. E na liderança, o deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos.

Foi com essa visão republicana que nestes mais de dez anos aprendendo com o presidente Marcos Pereira e depois com a ministra Damares Alves, esta mulher agora republicana, que muito ensinou Cristiane Brito. “Eles me ensinaram a atuar para defender os direitos humanos de todos. A nossa ministra me ensinou a defender as mulheres”, enfatizou.

Tarcísio Gomes de Freitas

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas também se filiou ao Republicanos. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo.

O evento contou com a presença de uma série de autoridades, como a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Havia uma expectativa que o presidente Jair Bolsonaro (PL) comparecesse. Porém, devido a sua agenda, não foi possível.

Além dos dois ministros que se filiaram hoje, outros devem deixar o governo, nos próximos dias, para concorrer nas eleições deste ano. Conforme determina a legislação eleitoral.

Os integrantes do primeiro escalão do governo, filiados a partidos políticos, se dividem entre três partidos que irão apoiar Bolsonaro em 2022. Seis estão no PL, quatro no Republicanos e três no PP.

Com a pré-candidatura do ministro da Infraestrutura, Bolsonaro consolida seu palanque no maior colégio eleitoral do país. O que fez “miar” os planos do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

Aliado de Dória, o tucano negociava com a cúpula do Republicanos e esperava contar com o apoio do partido à sua candidatura.

Durante sua fala, Tarcísio relembrou das coisas boas que aconteceram, e acontecem, no Brasil desde 2019. Das obras que foram entregues ao País, bem como as que ainda serão entregues. Ele falou do enfrentamento eficiente do atual governo para com as diversas crises que surgiram ao longo desse tempo. Citando exemplos, como a tragédia de Brumadinho (MG), a crise hídrica, a pandemia de COVID 19 e agora a Guerra da Ucrânia. Para ele nós vencemos e estamos vencendo tudo isso, com muita garra e determinação.

A primeira Dama Michelle Bolsonaro marcou presença

Michelle Bolsonaro esteve no evento do Republicanos, prestigiando os presentes e representando seu marido, Bolsonaro. Para Michelle foi maravilhoso estar ao lado de pessoas tão importantes; “Eu estou muito feliz, muito honrada em tê-los ao meu lado. Nós temos certeza que esses homens e essas mulheres darão um show porque são os camisas dez do Republicanos. Entraram em campo pra fazer belas entregas para o nosso amado Brasil. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigada.”

O presidente não pode estar presente, pois esta “realizando alguns exames” diz o presidente nacional do Republicanos Marcos Pereira.

Da Redação do Gama Cidadão com colaboração do Israel Carvalho