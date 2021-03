Samuel Sousa é o novo secretário executivo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF

O servidor de carreira é segundo-sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ocupa o cargo deixado por Carolina Angélica Gomes.

Samuel é graduado em matemática e já foi docente na Secretaria de Educação. Sua atuação na pauta da pessoa com deficiência começou em 2008, quando foi administrador voluntário na União Brasileira das Pessoas com Deficiência (Ubrapod), associação sediada em Brazlândia.

Ele afirma que a instituição desenvolveu um trabalho conhecido “tanto a nível de Brazlândia, quanto dentro do segmento”. “Fizemos parcerias com o Ministério do Trabalho, militamos na questão da aposentadoria especial para a pessoa com deficiência no Congresso [Nacional], acompanhamos várias pautas, a questão da habitação”, relembra. Sousa define como “um desafio” o cargo de secretário executivo da pasta. “O meu objetivo e a minha missão aqui é dar continuidade ao trabalho, unir forças com o secretário Flávio Santos para que a gente realmente torne a nossa capital como a ‘capital da acessibilidade’ e coloque a pessoa com deficiência em protagonismo”, garante. “Temos muitos desafios a ser vencidos e o nosso desejo é que a gente entregue serviços de qualidade o quanto antes possível para o segmento da pessoa com deficiência e sua família”, ressaltou Samuel. Ele classifica a própria criação da Secretaria, em setembro de 2019 (Lei nº 6.372) como “um fato histórico” para o segmento e afirma que há muitas entregas a se fazer. “Em 2021, apesar da pandemia, vamos ter muitas entregas nas áreas de acessibilidade, tecnologia assistiva, empregabilidade, cartões da pessoa com deficiência, da pessoa autista, entre outros”, afirmou.

E Samuel destaca o que será feito para que a SEPD possa concretizar essas entregas. “Eu e o Flávio [Santos, secretário] faremos uma reorganização interna da Secretaria para que cada um da equipe possa realizar o seu trabalho com a maior expertise, para fazermos uma interface com as outras Secretarias que realmente entregam o serviço, porque somos uma ‘secretaria-meio’ e realmente fazer com que o projeto DF Inclusivo realmente saia do papel”, finaliza.

*Com informações do site da SEPD