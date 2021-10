Há mais de 15 anos em ação, o projeto atua em prol da inclusão e cuidado em saúde mental, voltado para as múltiplas necessidades de pessoas com transtornos mentais. As atividades são desenvolvidas por professores e alunos dos cursos de Direito, Psicologia, Enfermagem, Educação Física e Medicina do CEUB. A professora Luciana Musse explica que, “na política pública de saúde mental, há quase 20 anos, existe o direito às residências terapêuticas, que são equipamentos voltados para a desinstitucionalização de pessoas submetidas a internação de longa permanência (há mais de dois anos), mas esse direito não é concretizado pelo Distrito Federal, o que pode vulnerabilizar pessoas com transtornos mentais que precisam desses dispositivos para morar”.

Os professores responsáveis pelo evento são: Roberto Nascimento de Albuquerque (Enfermagem), Tânia Inessa Martins de Resende (Psicologia e Medicina), Filipe Dinato de Lima (Educação Física), Luciana Barbosa Musse (Direito). Participarão do evento, como expositores, a psicóloga Márcia Caldas, que trabalha com população de rua, e o juiz e professor do CEUB, Paulo Afonso Carmona.

A professora Tânia Inessa, também faz parte da Comissão de Direito Humanos, Saúde Mental e Políticas Sociais do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal e explica que o projeto é parte do apoio aos serviços de saúde mental do DF, em especial serviços tipo CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), num compromisso e responsabilidade do CEUB também com o trabalho de consolidação da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) e os serviços de saúde mental do SUS.