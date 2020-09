Secretária da Pessoa com Deficiência e a Codhab firmaram acordo de Cooperação Técnica

A Secretária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD-DF) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) firmaram um termo técnico que vai garantir e viabilizar o início das obras do programa: “Melhorias Habitacionais-Eixo: Pessoas com Deficiência”, nesta segunda-feira (21).

O objetivo do programa é proporcionar habitabilidade e promover a qualidade às moradias autoconstruídas para pessoas com deficiência que estejam dentro dos padrões estabelecidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e pela Lei Federal 11.888/2008.

Por meio deste programa, serão realizadas as reformas nas habitações buscando promover, por meio da acessibilidade e inclusão, mais qualidade de vida e segurança às famílias que vivem em situação de moradia inadequada e precária. O programa visa principalmente as pessoas que tem a acessibilidade ou mobilidade comprometidas para desempenho de suas funções básicas: cozinhar, dormir, higienizar-se e socializar.

Estavam presentes na assinatura, a secretária da Pessoa com Deficiência do DF, Rosinha da Adefal, o presidente da Codhab, Wellington Luiz e o deputado distrital Iolando.

Legenda Acessível: fotografia da secretária Rosinha, do presidente da Codhab e do deputado Iolando sentados em uma mesa, eles seguram o termo juntos. O presidente veste blusa social branca, a secretária veste um vestido florido preto e o deputado veste uma blusa social lilás. Atrás deles estão sentadas outras pessoas que acompanharam a assinatura. Fim da legenda.

*Com informações da SEPD-DF com adaptações – 21/09/2020