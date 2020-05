“Semente Social” a arte como instrumento da solidariedade

Desde sua formação em 2007, o Espaço Semente é um ponto cultural do Gama, oferecendo à sua comunidade oficinas de teatro e música, saraus, shows, espetáculos teatrais autorais, convidados e diversas outras atividades. Neste ano, com a pandemia do Coronavírus, concretizou-se a necessidade de fazer do espaço um local para além do universo teatral. Pensar numa arte em que se busca fazer do Espaço Semente um agente de ações comunitárias e sociais da cidade do Gama e Entorno Sul.

Dessa forma, surge o projeto Semente Social, com enfoque na população em situação de rua, população essa que está totalmente suscetível ao Covid19 devido a sua situação de extrema vulnerabilidade, afinal, como se prevenir sem moradia, informação, água potável e higiene adequada? Como pensar a sociedade de um modo mais justo e igualitário? De que forma ser uma pessoa solidária em tempos tão difíceis?

A fim de procurar a resposta dessas perguntas, o projeto Semente Social foi criado com o intuito de auxiliar a população em situação de rua do Gama e Entorno Sul, montando e distribuindo kits de higiene pessoal, alimentação e auxiliando as pessoas em situação de rua ao acesso de seus direitos, como o Auxílio Emergencial.

Para isso o projeto precisa de você!

Doe algo que você tenha em casa, o agasalho não mais utilizado, alimentos, álcool em gel ou/e uma contribuição solidária. Com isso, você poderá amenizar as condições absurdas que a população em situação de rua vive!

O Projeto consiste na arrecadação de doações e utiliza o Espaço Semente como ponto de coleta, onde são feitos kits de alimentação, higiene pessoal, organização de roupas e acessórios, para posteriormente, serem distribuídos entre pessoas em situação de rua.

A equipe gestora do projeto, (composta por assistentes sociais, psicólogas/os, pedagogas/os, professores e voluntários) busca auxiliar estas pessoas no cadastro do Auxílio Emergencial e se empenha também em contribuir no acesso de demais projetos sociais, dispondo de computador e celulares para que o trabalho se torne efetivo e possa ser feito no local onde a pessoa se encontra.



Tipos de doações:

Roupas de frio;

Alimentos, priorizando: amendoim, frutas, sardinha, biscoitos e sucos de caixinha.

Materiais de higiene pessoal, como álcool em gel, detergente, papel higiênico, escova, creme dental e cotonete.

Garrafas de água;

Cobertores, lençóis e colchonetes.

Ou, um valor solidário para compra do material a ser distribuído.

Contatos: (61) 9.8432.6112 – Valdeci (61) 9.8139.7117- Flávio (61) 9.8426.1709 – Matheus

E-mail: sementeciadeteatro@gmail.com

O Espaço Semente fica no Setor Central, próximo à feira da rodoviária do Gama-DF.