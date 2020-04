Senac-DF produzirá 12 mil máscaras cirúrgicas para doar à Secretaria de Saúde

O objetivo é produzir no mínimo 3 mil máscaras por semana. A ação voluntária será desenvolvida pelas unidades do Senac em Sobradinho, Setor Comercial Sul (Jessé Freire), Ceilândia e Ações Móveis, contando com a participação de dez instrutoras.

A ação do Senac-DF visa a auxiliar o GDF a manter os profissionais de saúde protegidos com a distribuição das máscaras cirúrgicas, que fazem parte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). “Os EPIs são fundamentais para que todos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, possam exercer adequadamente suas atividades. Como temos visto a escassez desse produto, resolvemos ajudar e disponibilizar a estrutura do Senac-DF para a produção dessas máscaras cirúrgicas”, destaca Francisco Maia, presidente do Senac-DF.

Todo o material será doado pelo Senac e a produção segue as recomendações do Ministério da Saúde. As especificações das máscaras produzidas são TNT (tecido não tecido) 100% poliptopileno, na cor branca para a parte da frente, e TNT 100% SMS (tecido produzido com tecnologia de spunbonded + meltblown + spunbonded) atóxico, barreira bacteriana BFE (eficiência a filtração de bactérias > 98,9%), com capacidade hidro-repelente, gramatura 50 g/m2 e na cor azul para a parte interna.

Assessoria de Comunicação e Marketing| Senac-DF