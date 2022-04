Sorrisos para iluminar a vida

Imagine rostos se rendendo ao sorriso solto, que não se preocupa com doenças, nem com dificuldades, num mundo em que um objeto se humaniza, por meio de formas animadas. É isso que teremos neste sábado e domingo (9 e 10/4), às 16h30, o Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos (Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta Norte-Gama) receberá o espetáculo “Contos, Histórias e Canções” pelo Projeto Arte na Ponte, que fecha o Circuito de Arte e Cultura do Gama. Antes do fim de semana, na quinta e sexta (7 e 8/4), em duas sessões (9h30 e 14h30), alunos de escolas rurais serão levados ao Espaço Cultural para se deleitarem com toda a graça do teatro de bonecos. Entrada franca e classificação Livre para todos os públicos. O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.



O coordenador-geral do Circuito, Domingos Rodrigo, explica que oArte na Ponte é uma iniciativa baseada no combate ao isolamento comunicacional e a invisibilidade social das comunidades residentes no Meio Rural, por via da promoção do acesso à arte, cultura e tecnologia. Serão realizadas apresentações teatrais espetáculos de teatro de bonecos na sede da própria companhia, localizada no Núcleo Rural Ponte Alta Norte do Gama, tendo como público alvo alunos de escolas do Campo e famílias residentes na região.



“Serão quatro sessões durante horário letivo destinadas aos alunos das escolas do campo situadas na região e duas sessões aos fins de semana destinadas aos moradores. Cada sessão com 40 minutos de duração, sendo destinada uma sessão com intérprete de Libras para pessoas com deficiência”, diz Domingo Rodrigo, que também é diretor e produtor da Cia. Cidade dos Bonecos.



“Chegamos ao final do Circuito com grande satisfação com tudo, em especial, com as atividades culturais presenciais. Esse contato com os artistas e o público é algo único e essencial”, finaliza emocionado.

Cronograma Arte na Ponte

Data Horário Local Evento/ Atividade/ Espetáculo Grupo 7/4 9h30 e 14h30 Escolas rurais Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos

Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta NorteExclusivo para Escolas do Campo “Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 8/4 9h30 e 14h30 Escolas rurais Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos

Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta NorteExclusivo para Escolas do Campo “”Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 9/4 16h30 Aberto ao público em geral Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos “Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 10/4 16h30 Aberto ao público em geral Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos “Contos, Histórias e Canções” (teatro)” Cia. Cidade dos Bonecos

Grupos envolvidos

A Associação Cultural SONART é a responsável pela Coordenação Geral de Produção e Gestão Administrativa do projeto. Já as apresentações ficam por conta dos grupos:

Cia. Cidade dos Bonecos – Fundada em 2001, desde então vem produzindo espetáculos a partir de pesquisas nas linguagens do Teatro de Bonecos, Sombras e Contação de Histórias, desenvolvendo a sua própria dramaturgia e técnicas de manipulação e construção de bonecos. Participou de festivais locais e regionais e realizou projetos de circulação de espetáculos por diversas cidades e regiões do Brasil. Tem em seu elenco profissionais com formação acadêmica, assim como estudantes de Artes Cênicas com intuito de contribuir na formação artística dos mesmos. Sempre realiza oficinas para alunos e professores de escolas públicas com o objetivo de difundir a linguagem do Teatro de Formas Animadas.

Serviço: Ação cultural “Arte na Ponte”, da Cia. Cidade dos Bonecos, com apresentações teatrais pelo Circuito de Arte e Cultura do Gama

Entrada franca e classificação Livre para todos os públicos



Quando: Para o público em geral – sábado e domingo, 9 e 10 de abril, às 16h30

Para escolas rurais, quinta e sexta, 7 e 8 de abril, 9h30 e 14h30

Onde: Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos (Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta Norte-Gama)

O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.