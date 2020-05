Unidade do Sesc do Gama começa a fazer testes para Covid-19 em comerciários

Distribuídos pelo DF, exames rápidos vão atender trabalhadores do comércio que reabre em todas as regiões administrativas

Para evitar tumultos e aglomerações, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) expandiu para nove o número de postos para testagem rápida de Covid-19 de comerciários a partir desta quarta-feira (27). Os exames, cedidos à entidade pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, têm o objetivo de conter o contágio do novo coronavírus após a retomada das atividades no comércio.

Serão mais de 4 mil testes gratuitos distribuídos em nove regiões administrativas (RAs) do DF. Eles estarão disponíveis a partir das 9h nas unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) do Gama, do Guará, de Ceilândia, da 504 da Asa Sul, de Samambaia e de Taguatinga Sul, além das unidades do Sesi/Senai de Sobradinho, de Brazlândia e no Taguaparque, exclusivamente em sistema de drive thru (sem que seja preciso descer do carro).

Os horários de atendimento até sexta-feira (29) serão das 9h às 17h nas unidades do Sesc e do Sesi/Senai, e das 9h às 20h, no drive thru do Taguaparque. Em cada unidade haverá uma equipe de 15 profissionais de saúde e da área administrativa dos serviços ligados à Fecomércio. Não está previsto atendimento no final de semana.

A doação dos testes à Fecomércio é um dos suportes do governo à categoria na reabertura dos estabelecimentos e retomada das atividades durante a pandemia. “A testagem, junto com a máscara, o álcool gel e outras medidas de prevenção, passam tranquilidade num ambiente de trabalho, ao saber que a pessoa foi diagnosticada negativa para Covid-19”, destaca o secretário de Governo José Humberto.

Documentação

Para realizar a prova é necessário que o funcionário leve algum documento que comprove seu vínculo empregatício no segmento, seja a credencial de comércio do Sesc ou a carteira de trabalho.

Também nesta quarta-feira, o GDF manterá a distribuição de máscaras de proteção laváveis em áreas comerciais das regiões administrativas.

Melhor estrutura

Somente nessa terça-feira (26), primeiro dia da testagem, 1.106 pessoas foram atendidas no Sesc da Asa Sul, e 130 no Taguaparque. “Nos estruturamos para receber melhor os comerciários sem que eles precisem se deslocar a pontos muitos distantes de suas casas e dos seus locais de trabalho”, informa o presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia.

Confira os endereços onde os comerciários poderão ser testados até sexta-feira:

1. SESC Gama: Gama Setor Leste Industrial, QI 1 Lotes 620, 640, 660 e 680 | Fone: (61) 3484-9103 / 3484-9104 / 3484-9105

2. SESC Taguatinga Sul: Setor F Sul, AE 03, Taguatinga – DF | (61) 3451-3502

3. TaguaParque: Colônia Agrícola Samambaia – Taguatinga

4. SESC Guará: QE 04, Área Especial, Guará I | (61) 3383-9101 / 3383-9102

5. SESC Ceilândia: QNN 27, Lote B, Ceilândia Norte | (61) 3379-9500

6. SESC 504: W3 Sul Quadra 504/505 Bloco A , Asa Sul

7. Sesi/Senai Brazlândia: St. Norte Q 3 – Parque de Serviço da Administração de Brazlândia

8. Sesi/Senai Sobradinho: Quadra 13, Área Especial número 3

9. Sesc Samambaia: Quadra 101, Conjunto 1 Lote 1 | (61) 3458-8732

Com informações da Agência Brasília com a colaboração de Lúcio Flávio – 27/05/2020