Embaixada do Reino do Bahrein celebra Data Nacional

O Dia Nacional do Reino do Bahrein foi comemorado em Brasília pela primeira vez em 10 de dezembro de 2019. A data está relacionada ao estabelecimento do moderno estado do Bahrein como um país árabe muçulmano fundado por Ahmed Al-Fateh, em 1783 do calendário cristão. O dia celebra também, o aniversário de quando o país se tornou membro pleno na ONU – Organização das Nações Unidas e o aniversário da ascensão ao trono de Sua Majestade, o Rei.

O Sr. Bader Abbas Al-Hulaibi, Encarregado de Negócios, recebeu importantes convidados no Clube Monte Líbano. Autoridades do governo brasileiro, membros do corpo diplomático, jornalistas e membros da sociedade civil participaram da celebração. A Embaixada do Reino do Bahrein no Brasil foi aberta em 2018, mas os países mantêm relações diplomáticas desde 1974. As relações bilaterais foram desenvolvidas com laços fortes e estabelecidos de amizade.

“As crescentes e perseverantes relações entre o Reino do Bahrein e a República Federativa do Brasil se estendem por 45 anos. No ano passado, o reino do Bahrein abriu sua primeira Embaixada na América do Sul, e foi na capital do Brasil, Brasília – DF pois o Reino do Bahrein tem suas aspirações de estabelecer relações estratégicas com o Brasil“ concluiu o diplomata.

Sobre o Bahrein:

O Reino do Bahrein é um arquipélago composto por 33 ilhas localizadas no Golfo Árabe entre o Reino da Arábia Saudita e o Catar. Sua área total é de 780 km².

Manama é a capital do Bahrein e também sua maior cidade. Manama goza de uma reputação distinta como um centro turístico e cultural regional e internacionalmente, como mostra sua seleção como Capital da Cultura Árabe, em 2012; Capital do Turismo Árabe, em 2013; e Capital do Turismo Asiático, em 2014.

O Bahrein é um país que se orgulha de ser um centro multicultural próspero que acolhe pessoas de todo o mundo, graças as suas atitudes tolerantes, baixo custo de vida e abundância de instalações e serviços educacionais e de saúde. De acordo com as estatísticas mais recentes do portal de governo eletrônico, a população do Bahrein está atualmente em torno de 1,2 milhão de habitantes e residentes no país.

O Bahrein é considerado um importante centro econômico e financeiro regional e é lar para um grande número de empresas globais de serviços financeiros. O país também estabeleceu uma visão econômica abrangente e integrada que visa tornar sua economia mais sustentável até o ano 2030.

O primeiro assentamento humano nas ilhas do Bahrein remonta quase 4.000 anos. Durante esse tempo, foi habitado por uma série de civilizações diferentes, começando com Dilmun, depois Tylos e, finalmente, o período islâmico.

Existem muitos pontos turísticos para visitar neste país maravilhoso e seguro, localizado no Golfo, e a relação bilateral com o Brasil é considerada muito importante. Por isso os dois países estão trabalhando para aumentá-la.

Por Fabiana Ceyhan

Com informações do portal Brasilia In Foco – 11/12/2019