Projeto Grooveonline Prevenção chega aos professores

Lidar com a comunidade escolar não é tarefa fácil. Em tempos onde questões como bullying, cyberbullying, violência, vício e desinteresse escolar estão presentes em meio a sociedade, principalmente em meio aos jovens. Muito mais que ensinar, às vezes, o professor, coordenador, se vê tendo que realizar um trabalho mais amplo com alguns alunos. A fim de que, estes, entendam a real importância da escola em suas vidas. Tudo isso, claro, acaba impactando, de diversas formas, no emocional e na vida destes profissionais.

Assim, nesta temporada do Projeto Grooveonline Prevenção está sendo realizada uma nova atividade, que vai além do dia das apresentações nas escolas.

Trabalhando com os professores e coordenadores

A Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante está realizando um trabalho diretamente para com os professores e coordenadores. Josy procura entender a realidade de cada escola e seus professores e coordenadores, realiza uma palestra e trabalha com a questão emocional e da depressão.

Deste modo o projeto transcende as apresentações nas quadras das escolas. Onde já se promove um dia de positividade, conscientização, motivação, prevenção e entretenimento. Agora o projeto passa a ir “além das quadras” com este trabalho direto da Dra. Josy Reis.

Sucesso garantido

Esse projeto já se mostrou a que veio. Sendo um tremendo sucesso, deixando marcas positivas e contagiando em toda escola por onde já passou. E agora com este trabalho desenvolvido pela Dra. Josy Reis o impacto positivo que o Projeto vem proporcionando, é enorme, na vida de todos que dele se beneficia.

Saiba mais: Em Santa Maria o CEF 209 e 213 são beneficiados pelo Projeto Grooveonline Prevenção

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo este trabalho, as apresentações, palestras, o teatro e o atendimento direto aos professores, só é possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, destinou verba para a realização desta importante obra. Mais 10 escolas pelo DF estão sendo beneficiadas e recebendo o Projeto Grooveonline Prevenção.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

