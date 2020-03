Rosinha da Adefal é a nova secretária da Pessoa com Deficiência do DF

Rosinha da Adefal como é conhecida é ex-deputada federal por dois mandato, ex-paratleta de natação com uma trajetória reconhecida pela luta em defesa e inclusão das pessoas com deficiência e com a efetivação dos seus direitos, Rosinha da Adefal, foi presidente da Associação de Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), vereadora por Maceió, Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, atuou em vários Conselhos de direitos, da Saúde, da Assistência, da Mulher e atualmente, presidente pela terceira vez da Organização Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência Física (ONEDEF), e atualmente, é a nova Secretária da Pessoa com Deficiência do DF.

“Além de ficar honrada com o convite, me animei bastante pela motivação de voltar a atuar no que eu realmente amo que é a causa da Pessoa com Deficiência”, disse a nova secretaria do DF, Rosinha da Adefal

A Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD) foi criada e sancionada pela Lei n° 6372.

A posse contou com a participação do governador do DF Ibaneis Rocha; do deputado distrital Iolando e representantes da causa da pessoa com deficiência.

Da redação do Gama Cidadão – 24/03/2020