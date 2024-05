Vem aí a 3ª edição do Festival Inclusão Rock Live em Samambaia

Os fãs da música autoral de alta qualidade serão cativados pela terceira edição do Inclusão Rock Live, que acontecerá no dia 05 de maio, a partir das 14h, no estacionamento do Complexo Cultural Samambaia. Seis bandas e artistas selecionados estarão presentes.

O projeto Inclusão Rock Live foi criado para suprir a falta de atividades culturais gratuitas nas cidades satélites, com o objetivo de promover a cultura local e promover a inclusão e a diversidade.

Além de fomentar a arte, a cultura, o lazer e o entretenimento de alta qualidade, o evento visa à sustentabilidade e a geração de renda e empregos para agentes culturais e microempresários.

A programação terá muita emoção com destaque para a talentosa baterista com Síndrome de Down, Ayla Serena. Em seguida, teremos a apresentação das bandas RA II, Barto Blues, Line Rock, Cálida Essência e Desonra, que vão garantir agitar a plateia com uma grande dose de rock.

O festival Inclusão Rock Live celebra o aniversário de vinte anos da banda Cálida Essência e do projeto VMC – Vivências da Música no Cognitivo e da banda Cálida Essência. O VMC atendeu cerca de 2000 crianças das escolas públicas do Distrito Federal no último ano, promovendo a inclusão por meio da música e valorizando a diversidade humana e cultural. Sérgio explica que o foco atitudinal do projeto, baseado no desenvolvimento da autoestima das pessoas com deficiência, incentiva a superação de barreiras, promovendo a inclusão e a acessibilidade.

O Somos 61, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e o Governo do Distrito Federal (GDF), organiza o Inclusão Rock Live com o apoio do Instituto VMC, Setorial Cultura Rock e Rock Cei.

O evento terá intérpretes de Libras e audiodescrição, que podem ser usados a pedido.

