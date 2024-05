Pronunciamento do Conselho Regional de Cultura do Gama sobre o CEU das Artes

Na data de ontem tomamos conhecimento das propostas de CEU’s da cultura encaminhadas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal ao Ministério da Cultura para serem contempladas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

Grande foi o nosso estranhamento ao notar que o Gama não foi contemplado nem mesmo como uma proposta a ser analisada pelo Ministério da Cultura que é quem dá a palavra final sobre a questão.

O descaso com a nossa cidade no que diz respeito aos equipamentos públicos de cultura não começou nesse governo, mas ele infelizmente continua a tocar a mesma política de abandono e desprezo das nossas demandas legítimas, que já transcenderam gerações de artistas gamenses, se convertendo em pautas históricas, que aguardam há décadas por uma solução.

Atualmente o Espaço Semente é o único equipamento público de cultura ativo em nossa cidade, que embora faça um trabalho importante de promoção do teatro periférico, não é suficiente para atender as necessidades do nosso movimento cultural, que segue carente de outros espaços.

O Cine Itapuã, o segundo mais antigo do Distrito Federal passou por uma reforma parcial recentemente, mas segue sem nenhuma condição de uso.

Temos um terreno destinado para a Casa de Cultura definido pela Lei nº 1.840/1998 e confirmado pelo art. 31 da Lei Complementar nº 728/2006 (PDL Gama), que poderia inclusive ser destinado ao CEU da Cultura.

O Anfiteatro do Bezerrão que tem capacidade para receber pequenos shows e espetáculos nos é vedado o uso pela Secretaria de Esporte.

O Espaço Cultural Galpãozinho é digno de pena e vergonha diante do estado avançado de deterioração física em que se encontra.

Essa situação é de conhecimento geral, nenhum gestor público que conheça minimamente o Gama ou qualquer parlamentar que tenha assessores ou apoiadores aqui pode alegar que não sabe de nada disso, pois aparecerem por aqui a cada quatro anos nos prometendo as mesmas coisas que prometeram quatro ou três eleições anteriores.

O prazo para o envio de propostas para o Ministério da Cultura foi reaberto pela Portaria do MINC nº 126 na data de ontem (30/04), se encerrando no dia 30/05. Diante dessa situação, o Conselho Regional de Cultura do Gama vai mobilizar a comunidade e exigir explicitamente ao Secretário de Cultura Claúdio Abrantes que o Gama seja contemplado com o envio da proposta ao MINC.

Conselho Regional de Cultura do Gama

Gama-DF, 1º de Maio de 2024