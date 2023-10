Será realizado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), em 27 e 28 de outubro, o I Encontro Nacional Afrocientista. Reunindo mais de 150 pessoas, entre estudantes, professores, parceiros e voluntários do projeto, o evento é promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), pelo Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (CONNEABS) e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas (GEPHERG/UNB), com o apoio do Instituto Unibanco, UNB/FE e IFB.

A ideia do encontro é envolver estudantes e professores/pesquisadores/as em um espaço de escuta, onde poderão, com base nas suas experiências no projeto Afrocientista, promover um debate sobre a mobilização de jovens negras e negros na ciência e sobre a relevância formativa, informativa e política do Afrocientista. Discussões como protagonismo dos jovens na escola, políticas públicas de ação afirmativa, acesso e permanência com sucesso, bem como, inserção no mercado de trabalho, expectativas e desejos para a melhorar a qualidade da educação, são temáticas que serão analisadas pelos afrocientistas, com o intuito de gerar produções que circulem entre os jovens nas escolas, na academia e nos canais de debate público.

Como explica Iraneide Soares da Silva, presidenta da ABPN, “o I Seminário Nacional Afrocientista se concretiza num momento de embates, quando as Políticas de ações afirmativas são alvo de revisão/aperfeiçoamento, mas também de alegria, quando um grupo bastante expressivo e representativo da juventude negra é trazido das mais diversas localidades do Brasil para dá seu recado e trazer sua agenda para o Planalto Central. Gritar para o mundo que a/o jovem negro também sabe fazer ciência. Serão dias de esperançar, de ouvir, de aprender, de sonhar e, sobretudo, de lutar por justiça social e inclusão da juventude negra no mundo da ciência e produção de conhecimento científico. Certamente será um encontro memorável. Que possamos nos permitirmos aprender com os jovens afrocientistas”.

Desde a sua criação, em 2019, o projeto Afrocientista foi desenvolvido em parceria com o Instituto Unibanco e envolve Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs), Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) e Grupo Correlatos nas universidades e institutos federais brasileiros, atuando em escolas públicas parceiras a partir de pilares que envolvem a iniciação às práticas e instrumentalização sobre o fazer ciências na perspectiva afrocentrada, bem como a formação para a cidadania. Atualmente, o projeto é desenvolvido em 13 núcleos e grupos correlatos, contemplando todas as regiões do país, com 156 bolsistas da educação básica e 26 bolsistas de graduação. Nestes quatro anos, o Afrocientista já beneficiou 464 bolsistas da educação básica e 36 da graduação.

Segundo Thatianny Silva, gestora do projeto, “este primeiro encontro do Afrocientista dá vida ao antigo desejo em ver e ouvir jovens de localidades distintas retratando suas histórias, suas percepções e seus caminho”. “Este encontro nos dará a chance para conhecer profissionais e pesquisadores da educação engajados em práticas que enfrentem o racismo, que atuam no projeto. Nestes dias, acredito que poderemos ainda sentir e vislumbrar os caminhos sistematicamente pensados em parcerias com escolas e universidades, caminhos estes que consideram e anseiam dias mais justos e que valorizem a realmente os nossos talentosos jovens negros. Será, portanto, um encontro, para transparecer a força transformadora desta grande comunidade chamada Afrocientista”, complementa.

Além de Iraneide e Thatianny, o evento contará também com a participação de Silvani Valentim, diretora de Relações Internacionais da ABPN, e Zara Figueiredo, Secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI). Pelo Instituto Unibanco, estarão presentes João Marcelo Borges, gerente de Pesquisa e Inovação, e Caio Callegari, coordenador de Inovação em Políticas.

Para João Marcelo Borges, o evento é uma oportunidade de repercutir ainda mais a voz desses jovens cientistas. “O encontro presencial possibilitará a escuta e a análise das percepções de jovens negros e negras de diferentes regiões do País sobre a educação, a produção científica e o mundo do trabalho. Além disso, a expectativa é que o encontro estabeleça um espaço para a escuta das experiências dos NEABIs, favorecendo o compartilhamento de achados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto”, afirma.

Serviço:

I Encontro Nacional do Afrocientista

Quando: 27 e 28/10

Onde: Auditório Dois Candangos, Faculdade de Educação/UnB, Brasília.

Sobre o Instituto Unibanco

O Instituto Unibanco é uma organização sem fins lucrativos que atua pela melhoria da qualidade da educação pública por meio do aprimoramento da gestão educacional. Seu objetivo é contribuir para a permanência dos estudantes na escola, a melhoria da aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais. Tem como valores: acelerar transformações, conectar ideias, valorizar a diversidade e ser orientado por evidências. Fundado em 1982, integra o grupo de instituições responsáveis pelo investimento social privado do grupo Itaú-Unibanco. Link.

Sobre a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros

Fundada em novembro do ano 2000, a ABPN é uma organização sem fins lucrativos e apartidária, que se destina à defesa da pesquisa acadêmico-científica e/ou espaços afins realizada prioritariamente por pesquisadores/as negros/as, sobre temas de interesse direto das populações negras no Brasil e na diáspora africana, bem como todos os demais temas pertinentes à construção e à ampliação do conhecimento humano e, igualmente, ao desenvolvimento sociopolítico e cultural da sociedade.

Link

