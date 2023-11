Abertura da FesPIM 2ª Edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

Começa hoje em Brasília, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, a segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM). O evento debate a conservação ambiental na Amazônia e ações de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.

A 2ª edição da FesPIM busca unir sustentabilidade e tecnologia, incentivando iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda de maneira sustentável. Exposições e palestras colocarão em destaque a importância do modelo da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o desenvolvimento econômico do país, aliado à responsável utilização dos recursos naturais. Palestrantes renomados estarão disponíveis para interagir com o público, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões, promovendo um diálogo aberto e construtivo sobre a importância da sustentabilidade em todos os setores da sociedade.

O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, ressalta que nos primeiros cinco meses de 2023, o Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou mais de R$ 72 bilhões, gerando uma média de 108 mil empregos.

“Nossa diretriz é produzir renda para a população local e, dessa forma, minimizar os impactos ambientais, garantindo a permanência da ‘floresta em pé’ em benefício da humanidade”, diz Saraiva.

O superintendente aponta que, em sua próxima edição, o evento chegará a outros estados. “Em 2024, a feira será estendida para outros estados do país a fim de reforçar, para os brasileiros, os ganhos advindos do PIM”, salientou Saraiva.

Custo reduzido

Durante o evento, será possível adquirir produtos confeccionados no PIM com custo reduzido. Por meio de parceria com o governo do Distrito Federal, os organizadores obtiveram um diferencial que será adotado durante os três dias da FesPIM.

“Teremos o duty free da Zona Franca de Manaus. Os produtos serão vendidos com a isenção do ICMS. Esta é uma forma de estimular que os visitantes levem para casa um artigo produzido na nossa região. Muita gente não sabe, mas a maioria das motocicletas e dos celulares vendidos no Brasil, foram fabricados aqui”, destacou Orsine Oliveira Júnior, diretor executivo da Ekco Produções, empresa organizadora.

A FesPIM é promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam).

Mais informações no Instagram @fespim2023 ou no site do evento