Começa hoje a 16ª Ruraltur – Feira de Turismo Rural do Brasil

Com o tema “A Inteligência do Turismo Rural”, o evento promovido pelo Sebrae Paraíba acontecerá de forma digital e gratuita de 1 a 4 de setembro, buscando reunir milhares de pessoas para debater sobre assuntos relevantes do segmento, incentivar a economia rural e servir como incentivo ao Turismo.

Com uma programação exclusiva voltada para o desenvolvimento do turismo rural no País, a 16ª edição da Ruraltur tem a missão de trazer grandes oportunidades para o mercado. Durante a programação do dia 4 de setembro, o público poderá conferir palestras, visitas técnicas e rodadas de negócios.

Este ano, em parceria com a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, a Feira promove o “Encontro Digital dos Estudante de Turismo com Foco no Turismo Rural e de Natureza”, que acontecerá durante a programação do dia 4 de setembro. Com a participação de pesquisadores, empreendedores, professores e mestres na área de turismo, serão realizadas seis palestras entre visitas técnicas e rodadas de negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

Com o propósito de promover e fortalecer os negócios e destinos do turismo rural do Brasil, a programação do evento contará ainda com uma série de ações voltadas para as atividades econômicas vinculadas ao turismo rural, como Marketplace, Conferência Intercontinental de Turismo Rural, Rodada de Negócios, Encontro Nacional de Caminhadas na Natureza e Visitas Técnicas Digitais.

Confira a programação do Encontro Digital dos Estudante de Turismo com Foco no Turismo Rural e de Natureza:

4 de setembro

14h às 14h30 – Palestra: Sítio São Luís, um protagonista do turismo rural sustentável da Rota do Café no Ceará-história, cultura e tradições vivenciadas por uma experiência de gestão familiar.

14h30 às 15h – Agroecologia e Turismo Rural como ferramenta para a retomada do turismo no Ceará sob a Ótica Internacional

15h – 15:30 – Visita Técnica

15h30 às 16h – Turismo Criativo: um modo de fazer

16h às 17h – Inovação e Criatividade na Carreira do Profissional de Turismo

16h30 às 17h – Visita Técnica Virtual

17h às 18h – Bolero de Ravel

18h às 18h30 : Transformação Digital no Turismo

Palestrante: José Macedo

18:30 às 19h – A Educação no desenvolvimento do novo turismo no Ceará

A Educação no desenvolvimento do novo turismo no Ceará Palestrante: Luiz Régis Azevedo Esmeraldo

19h às 20h – Visita Técnica Virtual

20h às 22h – Rodada de Negócios

Serviço:

16ª Ruraltur | Feira de Turismo Rural do Brasil

Data: 1 a 4 de setembro de 2020

Local: 100% digital

Público-alvo: Empresas formalizadas – MEI, ME e EPP, produtores rurais com DAP, artesãos com SICAB, que atuam em atividades econômicas, vinculadas ao turismo rural, profissionais do trade turístico, gestores públicos, profissionais da imprensa, pesquisadores, professores e alunos dos cursos de turismo e visitantes em geral.

Para mais informações, o site é http://ruralturdigital.com.br/ e o Instagram @ruralturdigital .