O Brasil de rabo preso

O Brasil está nas mãos da turma do rabo preso, correndo atrás do próprio rabo.

Nós, os da direita idealista e ingênua, liberal e conservadora, fomos iludidos por oportunistas sem conteúdo que enxergaram nos danos causados pelo furacão Petralha a sua chance de livrar-se da mediocridade e de sair das sombras do anonimato ou do baixo clero.

Com um discurso vociferante, óbvio e fácil diante das circunstâncias, conquistaram, como falsos profetas, uma proeminência ilusória na causa da moralização e ocuparam espaço à frente da revolta popular que, a partir de 2013, ocupou as ruas do País.