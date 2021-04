4ª Jornada Anjo Investidor acontece nos dias 23 e 24 de abril em formato totalmente on-line e em tempo real

Durante dois dias, os participantes vão aprender a investir em startups de maneira profissional e se tornar um investidor-anjo qualificado

São Paulo, SP, 22/04/2021 – Voltada para empresários e executivos de grandes empresas que buscam entender o mercado de startups ou para aqueles que desejam se tornar um investidor-anjo, a 4ª edição da Jornada Anjo Investidor promete entregar o método por trás da estratégia assertiva de encontrar unicórnios no mundo dos negócios, nos dias 23 e 24 de abril, em evento on-line, transmitido ao vivo, diretamente do Hotel Radisson Vila Olímpia, em São Paulo.

Durante dois dias, a Jornada irá mostrar aos participantes como investir em startups de maneira profissional e se tornar um investidor-anjo qualificado. Dará dicas de como se adaptar às mudanças relacionadas à transformação digital e à nova economia e capacitar os alunos para investir nas outras 99,9% das empresas do Brasil que ainda não estão listadas na bolsa de valores.

Realizado pela Smart Money Education (SME), escola de dinheiro inteligente e negócios inovadores, o objetivo do evento é preparar os participantes por meio de uma maratona de aulas exclusivas e inéditas, dinâmicas com experiências práticas e reais, como tarefas destinadas a cada um como a criação da sua tese de investimento, além de navegar por cada etapa do investimento, desde a criação da tese até ao exit.

“A Jornada será conduzida pelo maior nome do mercado nessa área, João Kepler, empresário com mais de 40 anos de história em negócios e empreendedorismo e 12 anos investindo em startups. Kepler hoje é CEO da Bossanova Investimentos, empresa especializada nesse setor, e já levou ao exit players como Rappi, Meliuz, Agenda Edu, Melhor Envio e HandTalk”, explica Theo Braga, CEO da Smart Money Education, responsável por toda a realização do evento.

“Além de uma oportunidade excelente para fonte de troca de experiências e networking entre os participantes, o encontro ainda possibilita o acesso ao grupo exclusivo dos ex-alunos Jornada, conhecido como ‘Rede Anjo Investidores’, e contará com a participação de grandes nomes ligados ao mundo das startups como Thiago Nigro, Joel Jota e Arthur Shinyashiki”, conclui Braga.

Programação:

23/04 – MANHÃ 09:00H ÀS 12:30H

A História do Anjo;

Nova Economia;

Por que investir em Startups?;

Escada de Investimentos;

Tese de investimento;

Estratégia de portfólio;

Onde achar startups (deal flow);

Como Investir?

23/04 – TARDE 14:00H ÀS 19:00H

Product Market Fit;

Como calcular o Valuation;

Rodadas de investimento;

Aspectos Jurídicos;

Gestão de portfólio;

Governança, Reports e Compliance;

Diluição e follow on;

Due diligence;

O Exit.

23/04 – NETWORKING HAPPY HOUR ÀS 19:00H

Happy Hour oferecido pela Jornada para os alunos criarem um momento de descontração após as aulas e de muita troca de informações e conhecimento.

24/04 – MANHÃ 09H ÀS 12H

Café com capital – Pitch de 2 startups do portfólio do João Kepler para os participantes da Jornada;

Dinâmica com os participantes.

24/04 – TARDE ÀS 14H

Palestrantes convidados;

Entrega dos currículos e dinâmica com os participantes.

BÔNUS – CONTEÚDO 100% PERSONALIZADO

Souvenir com todos os conteúdos físicos do curso personalizado com nome de cada participante.

Serviços:

Jornada On-line

Datas: 23 e 24 de abril

Mais informações no site: https://sme.com.br/jornadaanjoinvestidor/

– A transmissão ao vivo durante todo o curso

– O conteúdo físico é enviado pelo correio

– Acesso ao grupo dos alunos e ex-alunos na sequência (Rede Anjo Investidores)