O governo da Índia, sob a liderança dinâmica do primeiro-ministro Narendra Modi, planejou comemorações do 6º Dia Internacional do Ioga em 21 de junho de 2020 em todo o mundo. No Brasil, a Embaixada da Índia em Brasília está planejando vários eventos em ocasião do 6º Dia Internacional da Ioga!

A ioga sempre foi parte integral da cultura indiana e é um dos presentes mais preciosos dados pelos antigos sábios indianos à humanidade. Com esforços especiais do primeiro-ministro Narendra Modi, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com 193 membros, em 2014 aprovou a proposta, por um consenso recorde, de uma Resolução que estabelece 21 de junho como o “Dia Internacional da Ioga”. Com isso, o mundo reconheceu que a Ioga fornece uma abordagem holística à saúde e ao bem-estar e pediu maior disseminação de informações sobre os benefícios da prática de ioga para a saúde da população mundial.

A pandemia do COVID-19 interrompeu nossa vida diária. Nesse contexto, a ioga se tornou ainda mais relevante para uma vivência saudável. A adaptação às mudanças no estilo de vida, como trabalho em casa e falta de contato físico com amigos e colegas, tem sido particularmente desafiadora para as pessoas. Estudos indicam que houve um aumento de depressão, ansiedade e medo maior do que o normal entre as pessoas durante esses tempos de mudança. O crescente sofrimento psicológico, os problemas de saúde mental e a dimensão da saúde mental dessa pandemia precisam ser efetivamente abordados.

Dado o aumento da depressão e da ansiedade entre as pessoas na era do coronavírus, a mensagem da ioga em promover saúde física e mental e bem-estar da humanidade nunca foi tão relevante. Há uma tendência crescente de pessoas em todo o mundo adotando a ioga para combater o isolamento social e a depressão durante a pandemia. A ioga também pode desempenhar um papel significativo no atendimento psicossocial e na reabilitação de pacientes com COVID-19 em quarentena e isolamento. Eles são particularmente úteis para acalmar seus medos e ansiedade. Muitos brasileiros demonstraram grande interesse em participar dessa iniciativa de saúde.

Este ano, a Embaixada da Índia no Brasil celebra a 6ª edição do Dia Internacional da Ioga. No entanto, devido à pandemia de coronavírus que resultou em restrições à grandes reuniões públicas e em medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde para desacelerar a propagação da infecção, este ano a Embaixada da Índia decidiu levar as celebrações para todas as casas através da plataforma digital. O tema das celebrações deste ano é “Ghar Ghar se Yoga”, ou seja, “Ioga de Casa”. Espero que mais pessoas se inspirem e adotem a ioga em suas vidas. Para mais detalhes e eventos, você pode visitar o site da Embaixada e as mídias sociais.

* Com informações do portal Brasilia in Foco – 17/06/2020