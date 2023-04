Novos Acadêmicos tomam posse na Academia Gamense de Letras

No próximo sábado, dia 15 de abril, a Academia Gamense de Letras (AGL) convida a comunidade do Gama para a Cerimônia de Posse dos novos Acadêmicos. Além disso, em parceria com a Administração Regional do Gama, será realizada a inauguração de uma estante exclusiva para as obras dos escritores gamenses na biblioteca pública da cidade. Vale lembrar que este é um fato inédito na história das unidades administrativas do Distrito Federal e o Gama será a primeira cidade do DF a valorizar os escritores locais desta forma. A Administração do Gama está se antecipando ao projeto, atualmente em tramitação na CLDF, de autoria do Vice-presidente da casa, Deputado Ricardo Vale, que busca valorizar os escritores brasilienses, idealizado pela ACADEMIA GAMENSE DE LETRAS – AGL, conforme relatado pelo Presidente da agremiação, Manoel Messias Pretto.

Neste dia, serão realizados diversos eventos:

• Cerimônia de posse de novos acadêmicos da AGL – 15:00 horas

• Inauguração da estante com as obras literárias dos acadêmicos da AGL – 16 horas

• Abertura da Campanha de Arrecadação de Livros – 16:15 horas

• Abertura da Campanha “Doe Livros, Espalhe Conhecimento” – 16:30 horas

• Lançamento dos livros “Arraia de Vidro” e “Animais Urbanos” de autoria do escritor Jonas Pessoa – 16:45 horas

• Sarau entre os acadêmicos da Academia Gamense de Letras – AGL – 17:00 horas

• Encerramento: 18:00 horas

Todos os eventos serão realizados na biblioteca pública do Gama.

Mais Informações: 61- 996110428 – Manoel Messias Pretto e Alice de Souza 61 985837974

Manoel Messias Evaristo Lima

Academia Gamense de Letras

Presidente