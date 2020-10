Acarajé Arretado, sem dúvida, a melhor opção da Culinária Baiana, no Gama

Foto: Nilda (baiana do acarajé), Simone (atendente e administrativa), Jeferson (chef de cozinha) e o Israel Carvalho (jornalista do portal Gama Cidadão)

A Bahia pode ser aqui. Mais precisamente, no Shopping Popular do Gama, ao lado da administração da feira azul. O novo point “Acarajé Arretado” foi inaugurado neste mês, dia 10 de outubro, e promete agitar a cidade com o melhor da comida baiana e muito borogodó.

Da redação do Gama Cidadão – 25/10/2020