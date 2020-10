Na partida deste Sábado (17), a Sociedade Esportiva do Gama contou com a ilustre presença do Vice-Governador do DF, Paco Britto. Na torcida pelo Maior do DF, o representante do Governo de Brasília (Governador em exercício), foi recebido e pode acompanhar mais uma vitória do Alviverde ao lado do amigo e Presidente do Gama, Weber Magalhães.

Já dentro do vestiário alviverde, Paco Britto acompanhou de perto a preparação dos nossos guerreiros, ressaltou que irá defender o Gama dentro e fora de campo para que o Maior campeão do Distrito Federal volte aos seus tempos de glória. Disse ainda que não poupará esforços administrativos para que isso aconteça.

Motivado com os resultados que nossa equipe vem apresentando, Paco afirmou que a partir de agora o Gama tem um representante no governo que buscará recursos e investimentos que levarão nosso Gamão para o lugar que nunca deveria ter saído.

Animado e com muito bom humor, Britto ficou feliz com o momento do Gamão e comentou a respeito:

“É importantíssimo o crescimento, porque o Gama subindo acaba abrindo novos horizontes e volta a ser ´Quem é o Gama`. O Gama sempre foi um time de ponta, que vem fazendo uma bela campanha e o mais importante é nós vermos o time saindo em primeiro lugar, isso é para o esporte em geral, mostrando que o futebol do DF é um celeiro de campeões, assim como no automobilismo, basquete… apresentando que não é só de política que vive o Distrito Federal”

Após conceder uma breve entrevista à imprensa, Paco Britto pode acompanhar a vitória por 3 x 0 do líder do Grupo A-6. Para saber mais sobre o jogo, siga o time em nossas redes sociais e não deixe de conferir nossas matérias no site do Maior do DF.

*Com informações do S.E Gama – 17/10/2020