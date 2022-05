Após impactar positivamente a vida de milhares de jovens no DF, Projeto Grooveonline Prevenção chega a Goiás.

As apresentações acontecerão, inicialmente, em Valparaíso de Goiás e Luziânia.

O Projeto Grooveonline Prevenção tem sido um tremendo sucesso no Distrito Federal. Após impactar mais de 20 mil alunos em 28 edições, agora chega a Goiás. Levando dias de muita música, teatro, palestras e dinâmicas.

Alunos do vespertino de uma das escolas no DF por onde o projeto passou

O produtor de eventos o empresário, Geraldinho Gonçalves, diretor executivo do projeto, realizou reuniões em Valparaíso de Goiás e Luziânia. Nas ocasiões ele se encontrou com o Secretário de Educação de Luziânia, o Sr. Tiago Ribeiro Machado, que ficou de definir com a coordenadora das escolas estaduais para algumas providencias e definir local e datas para edição dos eventos em Luziânia, reuniu também com a Coordenadora Regional de Ensino, Senhora Carla Moreno dos Santos Rosa. Ela é a responsável, na região, pelas escolas estaduais. Na região de Valparaiso e novo Gama a Sra. Carla ficou de escolher datas e escolas em Valparaíso de Goiás, para execução do Projeto.

Geraldinho Gonçalves, Carla Moreno dos Santos Rosa e Neném do Parque

Durante a reunião em Valparaíso de Goiás, estiveram presentes o Sr. Geraldinho Gonçalves, a Coordenadora da Regional de Ensino, Carla Moreno dos Santos Rosa, e o Neném do Parque que é assessor do Vereador Portela. Neném está atuando como interlocutor político do Vereador Portela, que demonstrou profundo interesse na realização do Projeto Grooveonline Prevenção.

Banda Grooveonline durante apresentação para os alunos

A banda Grooveonline junto com a Dra. Josy Reis psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante. A Cia de Teatro Lábios da Lua. O palestrante Jhemis Messias e os músicos Elys e Maicon. Irão proporcionar manhãs que tem sido um divisor de água nas escolas por onde passam.

Cia. de Teatro Lábios da Lua

Esse projeto tem a finalidade de abordar assuntos sérios, como a questão das drogas, violência, e bullying. Além disso, o Grooveonline leva música e também conhecimento para os alunos das escolas participantes.

Agora é a vez do Estado de Goiás ser com as apresentações impactantes desse projeto. As apresentações em Luziânia e Valparaíso de Goiás são só o pontapé inicial para que mais cidades goianas possam receber esse maravilhoso e impactante projeto.

Esse belíssimo projeto de semeadura, está ampliando seus horizontes e seguirá impactando mais e mais pessoas por onde passar.

Sucesso comprovado

Diretores, Professores e Servidores das escolas por onde o projeto já passaram demonstram o sucesso que é esse projeto. A grandeza do projeto e a transformação que ele está fazendo na vida dos jovens, tem despertado cada vez mais o interesse de escolas que ainda não receberam o projeto. Bem como o retorno às escolas por onde já passou.

Dinâmica Dra. Josy Reis Geraldinho Golnçalves Banda Grooveonline

Por onde o Projeto Grooveonline se apresentou, seja no Musicalidade e Internet, seja no Grooveonline Prevenção, as marcas deixadas foram profundas. Os jovens foram impactados com a força e o poder que esse projeto tem de transformação na vida das

pessoas. Os jovens e adolescentes que participaram do projeto tiveram suas vidas mudadas para melhor, após participarem de uma das apresentações.

Os diretores das escolas que foram contempladas desejam a volta do projeto em suas escolas. Dezenas diretores, de escolas que ainda não foram contempladas, após saberem do sucesso do Projeto (por meio dos seus colegas) desejam recebê-lo em suas escolas.

Jovens que participaram do Projeto Grooveonline Prevenção estão encantados com o tanto de positividade que receberam. Não só um dia de apresentações culturais, como um momento para repensarem e refletirem sobre o futuro. O que querem de suas vidas, o que pensam sobre o amanhã. Mas sem, claro, deixar de viver o hoje, o agora.

Semear é preciso

O Grooveonline é um projeto que segue tocando no coração das pessoas, impactando suas vidas hoje, para um futuro melhor.

Para que todo esse trabalho possa acontecer, o Projeto Grooveonline conta com o apoio de entidades e a classe política. Na primeira edição, Grooveonline Música e Internet, o projeto teve o apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania DF). Já a edição do Grooveonline Prevenção teve o apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). Ambos determinaram recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. No DF, o Projeto Grooveonline Prevenção foi realizado pela Associação CRESCE-DF. Já no Estado de Goiás, o projeto será realizado através da Associação Projeto Ajudar, cujo presidente é o Sr. Eronildo Rodrigues Gomes. O Projeto Grooveonline Prevenção e realizado através do Ministério do Turismo Secretaria especial de Cultura e Funarte no Governo Federal.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]