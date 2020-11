ÀWA, Festival Sesc de Cultura Negra de Paraty, tem programação online

A edição 2020 do ÀWA, o Festival Sesc da Cultura Negra, será online e poderá ser acompanhada em todo o país. Para marcar a data do Dia da Consciência Negra, entre os dias 19 e 21 de novembro, haverá programação ao vivo, com apresentações musicais, peças de teatro, dança e rodas de conversa no canal do Youtube do Sesc Paraty. Além das lives, ao longo de todo o mês, o Polo Sociocultural Sesc Paraty publica em suas redes vídeos e podcasts com conteúdo relacionado à temática étnico-racial.

Nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, as atrizes Ana Paula Black, Luciana Lopes, Tatiana Tibúrcio, Damiana Inês estreiam o espetáculo Insubmissa Negra Voz – Conceição Evaristo, às 17h30, ao vivo no Facebook e no canal do Youtube do Sesc Paraty. O trabalho tem direção de Tatiana Tibúrcio e Renato Farias.

No sábado, dia 21 de novembro, o escritor, jornalista e especialista em literatura afro-brasileira Tom Farias apresenta a conferência Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra, ao vivo no canal do Youtube do Sesc Paraty.

Durante o mês

Além da programação concentrada nos três dias, haverá oficinas realizadas ao longo do mês de novembro, como oficina de turbantes, de tranças e de produção musical. Algumas dessas atividades necessitam de inscrição prévia. No canal do Youtube, o Sesc Paraty publicará também vídeos de contação de histórias. Quem deseja se inscrever pode obter mais informações no site ou nas redes sociais do Sesc Paraty.

CDN Comunicação

Renata Fraga – 21 97307-5200

Karina Gaudereto – 21 99768-1467

Renata Piñeiro – 21-3626-3752

Jaqueline Paiva – 21- 3626-3731

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...