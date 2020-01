BBB 20: conheça as profissões dos participantes

O BBB 20 teve início nesta terça-feira (21) e trouxe muitas novidades para esta edição. Diferente do BBB 19, o Big Brother Brasil edição 20 apresentou um novo conceito: um muro separa os dois grupos confinados na casa, classificados em camarote e a pipoca.

O lado do camarote é formado por famosos, atletas e produtores de conteúdo digital, os influencers. Já a pipoca é composta pelos participantes anônimos, desconhecidos para o grande público.

Veja a lista, abaixo, e conheça os confinados do BBB 20 e cada uma das suas respectivas profissões.

Felipe Prior – Grupo Pipoca BBB 20

Natural de São Paulo, Felipe é formado em Arquitetura e também atua como empresário. Aos 27 anos, ele se descreve como divertido, gosta de futebol e uma boa festa. Outra característica que ele aponta como marcante é o fato de ser competitivo e exigente. No entanto, ele confessa que não sabe cozinhar e não tem muito jeito para cuidar de uma casa.

Flayslane Raiane – Grupo Pipoca BBB 20

A paraibana Flayslane, de 25 anos, é cantora e adora uma boa festa. Para ela, o seu bom humor e sua intensidade podem ajudá-la a conquistar o público. Mãe de um menino de dois anos, ela também costura biquínis para ajudar na renda familiar e faz parte de uma dupla sertaneja feminina.

Bianca Andrade – Grupo Camarote BBB 20

Uma das maiores influenciadoras digitais do país, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, possui mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Antes de descobrir a sua vocação para a maquiagem, ela chegou a trabalhar como copeira. Com o sucesso na internet, ela conseguiu fazer peças de teatro, atuar em um filme e lançar a sua marca de cosméticos.

Gizelly Abreu – Grupo Pipoca BBB 20

A capixaba Gizelly, de 28 anos, atua no ramo do Direito Criminalista e é conhecida como “Gigi Furacão” por sua autenticidade e garra. Trabalhando em um ambiente dominado por homens, ela relata que precisa vencer o machismo diariamente. Ela contabiliza mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e confessa que é viciada em uma selfie.

Babu Santana – Grupo Camarote BBB 20

Aos 40 anos, Babu Santana já participou de diversos filmes, novelas e peças de teatro. Um dos seus maiores trabalhos foi ter interpretado o cantor Tim Maia no cinema. Ele é natural do Rio de Janeiro, fã de Beyoncé e pai de três filhos, Laura, Carlos e Piná.

Gabi Martins – Grupo Camarote BBB 20

Com apenas 23 anos, a cantora Gabi Martins já contabiliza mais de 1,1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Natural de Belo Horizonte, ela abandou a faculdade de Odontologia para seguir o grande sonho de cantar. Ela é conhecida por postar vídeos com covers de outros artistas. Nomes conhecidos da música brasileira, como Luan Santana e Wesley Safadão, já republicaram os vídeos da jovem cantora. Gabi Martins ganhou ainda mais fama ao estourar nas rádios com a canção Neném.

Guilherme Pieroni – Grupo Pipoca BBB 20

Com o intuito de ganhar visibilidade, Guilherme decidiu participar do reality show. Modelo e natural de Presidente Prudente, ele é amigo de alguns jogadores de futebol. Logo após o seu nascimento, foi adotado junto com o irmão gêmeo. Hoje, aos 27 anos, ele se descreve como uma pessoa espontânea, que adora estar em família e não gosta de solidão.

Pyong Lee – Grupo Camarote BBB 20

Conhecido por seus vídeos de mágica e hipnose, Pyong Lee possui mais de 6 milhões de seguidores em seu canal no Youtube, no qual já apareceram nomes de peso, como Anitta e Fábio Porchat. Apesar do talento, ele garante que não vai usar a habilidade para vencer o jogo.

Hadson Nery – Grupo Pipoca BBB 20

O ex-jogador de futebol Hadson, de 38 anos de idade, se define como uma pessoa extrovertida, capaz de fazer amizade em qualquer lugar. Além disso, a sua experiência dentro de campo lhe confere uma atitude competitiva, característica que ele pretende usar durante o jogo.

Lucas Chumbo – Grupo Camarote BBB 20

O surfista de ondas gigantes, Lucas Chumbo, é um dos três melhores do mundo. Aos 24 anos, ele pretende usar o seu espírito determinado para vencer o jogo. O seu intuito é crescer nas redes para conseguir investir em seu esporte. O carioca não descarta um amor dentro da casa e afirma que até mesmo já conseguiu alguns matches em aplicativos de relacionamento, como o Tinder.

Lucas Gallena – Grupo Pipoca BBB 20

Formado em Fisioterapia , Lucas, de 26 anos, é um dos participantes do Grupo da Pipoca no BBB 20. Ex-jogador de basquete, ele morou nos Estados Unidos e tinha planos de participar da NBA. O sonho mudou quando sofreu uma lesão que o separou daquele sonho. Atualmente, ele atua com Fisioterapia Estética.

Manu Gavassi – Grupo Camarote BBB 20

Um dos grandes nomes dessa edição, a cantora Manu Gavassi conta com mais de 4,4 milhões de seguidores. Suas canções românticas e empoderadas conquistam fãs em todo o país. Mas ela não para por aí. Também é atriz, compositora e roteirista. Com a nova experiência ela pretende criar uma nova relação com o seu público, e acredita que as pessoas poderão conhecê-la melhor.

Marcela McGowan – Grupo Pipoca BBB 20

A sister Marcela é formada em Medicina e especialista em Ginecologia. Aos 31 anos ela encara o desafio de viver na casa mais vigiada do país. Para isso, abriu mão do relacionamento com o namorado e ainda pediu demissão de três empregos. Ela também é terapeuta sexual e defensora e ativista do parto humanizado.

Mari Gonzalez – Grupo Camarote BBB 20

A soteropolitana Mari Gonzalez já é conhecida do público devido a sua participação no programa Pânico. Além de atuar como Panicat, ela foi repórter da atração, mas preferiu se afastar por não mais concordar com a alta exposição do corpo feminino. Ela chegou a cursar até o quinto período da graduação em Educação Física, mas deixou a faculdade para seguir outro rumo. Ela é musa fitness e possui mais de 3,2 milhões de seguidores nas redes sociais.

Thelma Assis – Grupo Pipoca BBB 20

Formada em Medicina e especialista em Anestesiologia, Thelma, de 35 anos, pretende mostrar toda a sua garra no BBB 20. Conquistar a sua formação não foi nada fácil, devido as dificuldades para cursar a faculdade. Além de médica, ela é bailarina e se diverte como sambista da escola de samba Mocidade Alegre.

Petrix Barbosa – Grupo Camarote BBB 20

Campeão pan-americano e 10 vezes campeão brasileiro, o atleta de ginástica artística Petrix Barbosa também já conquistou uma medalha de prata em uma Copa do Mundo. A sua entrega e competitividade poderão ser vistas nas telinhas do reality. Ele também pretende mostrar o seu lado mais divertido e festeiro.

Victor Hugo – Grupo Pipoca BBB 20

Formado em Psicologia e Letras , Victor Hugo, de 25 anos, também possui mestrado em Saúde Pública. Ele se considera cientista e atua como compositor, escritor e produtor. Apesar de já ter namorado homens e mulheres, ele se considera assexual, ou seja, que não possui atração sexual a qualquer pessoa.

Rafa Kalimann – Grupo Camarote BBB 20

Acostumada com a exposição de sua vida pessoal nas redes sociais, a digital influencer Rafa Kalimann acredita que não terá problema em conviver na casa do Big Brother. Para ela, ficar distante do celular também não será uma dificuldade. Com mais de três milhões de seguidores, ela espera conquistar o público com o seu jeito alto-astral e animado.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil