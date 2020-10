Brasília ganha primeiro guia turístico para crianças

Ação faz parte das comemorações do Outubro Criativo. Programação para o mês inclui, ainda, lançamento da Rota do Grafitti, exposições e lives para debater o design criativo no Distrito Federal.

Um dos principais atrativos turísticos para as crianças voltou a funcionar neste fim-de-semana e a Secretaria de Turismo aproveitou o evento na Nova Nicolândia, no Parque da Cidade, para lançar o primeiro roteiro destinado ao público infantil – A Rota da Diversão. Além de reunir os principais pontos em que a brincadeira é garantida, o guia traz jogos e ilustrações do artista plástico Ralfe Braga para as crianças se divertirem colorindo Brasília da forma única como elas a enxergam. Com isso a garotada ganhou um presente especial para o Dia das Crianças.

O lançamento ocorreu durante a reabertura das atividades da Nova Nicolândia, um dos pontos do guia listados dentro do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. De acordo com a Secretária Vanessa Mendonça, a escolha do local se deu pelo simbolismo da área no imaginário dos brasilienses. “Esse patrimônio mexe com o afetivo de todos nós. Estamos em um parque que traz a memória, a lembrança de milhares de pessoas que escolheram Brasília para viver e que, agora, trazem seus filhos aqui neste local lúdico”, ressaltou.

A Rota da Diversão apresenta um mapeamento de atrativos que são visita obrigatória para turistas e para moradores da Capital Federal como Planetário, Jardim Botânico, Parque Nacional de Brasília (Água Mineral), Espaço Lucio Costa, Parque Olhos d ‘Água, entre outros. Assim, as atrações turísticas ficam organizadas de forma clara, facilitando o acesso às informações.

A rota está disponível para download no site da Secretaria de Turismo e já está mapeada no Google Maps, possibilitando o tour virtual. Em breve, os Centros de Atendimento ao Turista também contarão com exemplares impressos do guia. “Essa é a primeira rota para turismo infantil de Brasília, que certamente despertará a curiosidade das crianças em descobrir o leque de maravilhas para mexer com a imaginação que só essa cidade oferece”, destacou

Na avaliação do artista plástico Ralfe Braga, amapaense que escolheu a Capital Federal como sua cidade, a Rota da Diversão é uma forma de ampliar a experiência dos pequenos que estão descobrindo as maravilhas da cidade. “Foi com muita alegria que recebi o convite da Secretaria de Turismo para participar do projeto Rota da Diversão. É muito bom ver crianças interagindo com a Coleção Brasília e também podendo expressar o seu talento, brincando e se divertindo com arte”, ponderou.

Rota do Grafitti – Criada com a colaboração de Daniel Toys (@toysdaniel) e de Mikael Guedes (@mikaelomik), esta rota oferece uma galeria virtual colaborativa para nortear os turistas sobre os pontos de intervenção urbana de mais reconhecimento na Capital Federal. O evento de lançamento dessa nova Rota ocorrerá no dia 19, na Galeria dos Estados. Entre os atrativos listados, estão as artes da 112 Sul, do Espaço Cultural Renato Russo e das passagens subterrâneas do Eixão da 103 Sul.

Outubro Criativo – A capacidade única do ser humano de transformar o mundo ao seu redor é a grande homenageada do “Outubro Criativo”, conjunto de ações promovidas pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) para comemorar os três anos do título de Brasília como cidade criativa do design da UNESCO e discutir a economia criativa e a efervescente arte de rua da Capital Federal.

Na programação, além dos lançamentos das rotas segmentadas que ampliam as experiências de quem quer conhecer a cidade, estão previstas diversas ações como o “Prosa Criativa”, uma série de lives que vão debater temas como turismo alternativo, moda e arte e a influência desses setores no segmento turístico. As transmissões acontecem nos dias 15, 22 e 29 de outubro.

A Setur-DF também apresentará uma série de vídeos no melhor estilo de “Faça você mesmo”, com mestres artesãos de Brasília ensinando a preparar peças, apresentando técnicas de artesanato e falando sobre empreendedorismo.

O “Outubro Criativo” será encerrado com uma mostra organizada em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que traz as faces do design da nossa capital, com a participação de designers, artistas e arquitetos brasilienses em ambiente virtual e com ações híbridas, que ocorrerão em espaços criativos de Brasília.

Com informações da Secretaria de Turismo do DF – 13/10/2020