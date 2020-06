Beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos de janeiro a junho poderão movimentar digitalmente os valores pelo aplicativo Caixa Tem a partir de hoje terça-feira, e os nascidos de julho a dezembro, a partir da quarta-feira

A Caixa Econômica Federal creditará a partir de hoje terça (16) e quarta-feira (17), o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial do Governo Federal para mais 4,9 milhões de beneficiários. No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões.

Nesta etapa de pagamentos da primeira parcela do Auxílio Emergencial , os beneficiários nascidos de janeiro a junho poderão movimentar digitalmente os valores pelo aplicativo Caixa Tem a partir da terça-feira (16), e os nascidos de julho a dezembro, a partir da quarta-feira (17).

Nesta sexta-feira (12), o Ministério da Cidadania informou que o crédito para quem tem a poupança social digital da Caixa será feito nos dias 16 e 17 de junho.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br e aplicativo CAIXA.

Da redação do Gama Cidadão – 16/06/2020