Capes oferta bolsas de estudo de doutorado nos Estados Unidos

Para quem deseja fazer um doutorado nos Estados Unidos chegou a oportunidade. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), juntamente com o Ministério da Educação (MEC), vai selecionar 20 bolsistas que se enquadrem ao Programa Capes/Fulbright de doutorado. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (3).

Os estudantes interessados podem se inscrever até as 17h do dia 11 de março. Para isso, é preciso se candidatar preenchendo um formulário eletrônico na página do programa . O auxílio ao estudante é anual, cerca de US$ 165 mil (aproximadamente R$ 700 mil), mediante avaliação anual para renovação, podendo ser oferecido por um prazo de até seis anos. O início das aulas está previsto para agosto de 2021.

O Programa Capes/Fulbright de doutorado abrange todas as áreas de conhecimentos como: Ciências Biológicas ; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes.

Qual é o objetivo do programa?

Capes/Fulbright tem a missão de fortalecer áreas de conhecimento no país, com publicações conjuntas entre pesquisadores nacionais e internacionais.

Também tem o intuito de ampliar o acesso de estudantes brasileiros a universidades de excelência dos EUA, fortalecendo a área cientifica, tecnológica e cultural do país.

Para conseguir uma bolsa, é preciso atender aos critérios abaixo:

Ter nacionalidade brasileira e não possuir nacionalidade norte-americana;

Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção;

Ter cursado e possuir diploma de bacharelado ou equivalente, com duração regular mínima de quatro anos;

Não ter cursado ou estar cursando doutorado ou ter título de doutor em qualquer área do conhecimento;

Não acumular bolsa ou benefício financeiro, de qualquer natureza, concedido por agência pública federal durante o período de vigência da bolsa pleiteada.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil