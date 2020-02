Professores da rede pública recebem capacitação para auxiliar alunos com deficiência

Mais de mil professores da rede pública terão a oportunidade de se capacitar na alfabetização de estudantes portadores de deficiências. As vagas abertas pelo Ministério da Educação (MEC) são gratuitas e estão disponíveis para todos os estados, municípios e o Distrito Federal.

O aperfeiçoamento conta com uma carga horária total de 180 horas, compreendendo os meses de maio a outubro. A iniciativa é uma parceria do MEC com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que irá propiciar um melhor rendimento na sala de aula, contribuindo, também, para valorizar a carreira do educador.

Os professores da educação básica lotados no sistema público interessados na qualificação devem se inscrever até o dia 20 de março, na página do curso . Todos os inscritos irão passar por um processo de avaliação documental que comprove a atividade de ensino.

O resultado final do processo seletivo de todos os candidatos aptos será publicado no site do curso, no dia 30 de março. Através do edital, também disponível na internet, é possível acessar mais detalhes do projeto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil