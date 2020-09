Cédula de 200 reais começa a circular nesta quarta-feira

O Banco Central (BC) apresenta nesta quarta-feira a nova cédula de 200 reais, que já começa a circular hoje mesmo, segundo a instituição. O animal escolhido para estampar a nota é o lobo-guará.

Conforme o banco, a previsão é que até o fim do ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota de 200 reais, equivalente a R$ 90 bilhões. O BC vai gastar R$ 113,8 milhões a mais do que o previsto no orçamento anual para a produção das novas notas e para a impressão de mais 170 milhões de cédulas de R$ 100.

De acordo com o Banco Central, a criação da nota já era planejada antes, mas foi acelerada pela pandemia do coronavírus, que aumentou o entesouramento, ou seja, diminuiu a circulação de dinheiro em espécie na economia.

Em comum, os lançamentos de cédulas têm um mesmo objetivo: diminuir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com impressão de papel moeda.

Outro motivo apontado é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial – estimado em mais de R$ 160 bilhões considerando as cinco parcelas aprovadas.