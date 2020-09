Ranking aponta as melhores universidades do mundo; confira lista

A USP, instituição brasileira, foi considerada a melhor da América Latina

Nesta quarta-feira, 02, o Times Higher Education (THE) divulgou os nomes das melhores universidades do mundo. Para elaborar um dos principais rankings universitários do mundo, a instituição utiliza critérios como ensino, pesquisa, citações, visão internacional e transferência de conhecimento para a indústria como indicadores de desempenho das universidades.

Na lista foram citadas instituições brasileiras. A Universidade de São Paulo (USP) foi considerada a melhor da América Latina, mas só aparece depois das 200 melhores. Os Estados Unidos dominam o ranking, com oito universidades entre as 10 melhores do mundo. Entre elas, estão a Universidade Harvard (3º) e o Instituto de Tecnologia da Califórnia (4º).

Veja, a seguir, quais são as 20 melhores universidades do mundo, segundo o THE:

Universidade de Oxford – Reino Unido Universidade Stanford – EUA Universidade Harvard – EUA Instituto de Tecnologia da Califórnia – EUA Instituto de Tecnologia de Massachussets – EUA Universidade de Cambridge – Reino Unido Universidade da Califórnia, Berkeley – EUA Universidade Yale – EUA Universidade Princeton – EUA Universidade de Chicago – EUA Imperial College London – Reino Unido Universidade Johns Hopkins – EUA Universidade da Pensilvânia – EUA Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) – Suíça Universidade da Califórnia, Los Angeles – EUA University College London – Reino Unido Universidade Columbia – Estados Unidos Universidade de Toronto – Canadá Universidade Cornell – Estados Unidos Universidade Tsinghua – China

Veja aqui o ranking completo Times Higher Education 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil