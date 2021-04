Câmera flagra dois homens não identificados espancando o servidor público conhecido na região como “Pudim”.

O chefe de gabinete da Administração Regional do Gama, Cleider Paiva, foi agredido com uma série de socos desferidos por dois homens ainda não identificados. As agressões ocorreram nesta terça-feira (27/4) em uma lanchonete da Quadra 13 da cidade.

Novas imagens mostram o momento em que os dois agressores chegam ao local e um terceiro homem filma a movimentação. Nas cenas, é possível ver Paiva de camiseta azul, conversando com outra pessoa.

Em seguida, os homens com camisetas branca e vermelha se aproximam e a vítima leva a primeira bofetada. Cleider foge para dentro da lanchonete, mas é perseguido. Dentro do estabelecimento, as agressões continuam.

As câmeras internas mostram ele levando uma série de socos. Em dado momento, os homens param e parecem ameaçar o chefe de gabinete. “Eu não consegui escutar o que eles disseram, não sei quem são nem por que fizeram isso”, disse Cleider ao portal Metrópoles.

“Não tenho problema com ninguém, sou amigo de todo mundo. Pode ser uma questão política, porque sou o chefe de gabinete da administração. O Gama é uma região muito política”, sugestionou.

Cleider procurou a 14ª Delegacia de Polícia (Gama Centro) na noite desta terça, ele registrou boletim de ocorrência e em seguida foi ao Instituto Médico Legal (IML).

Devido aos socos que levou, Paiva ficou com hematomas, com o corpo dolorido e um dente torto. “Só não entendo por que que fizeram isso, queria entender. Acho que foi coisa encomendada, porque tinha um terceiro filmando”, analisou o funcionário da administração.

*Com informações do portal Metrópoles – 28/04/2021