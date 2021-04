Sangue Bom: Cufa-DF promove ação de doações de sangue

Na manhã desta terça-feira, 27/04, a Central Única das Favelas do Distrito Federal promoveu ação em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília na qual 12 voluntários, moradores do Gama, fizeram doações de sangue. A pandemia do coronavírus causou um grande impacto nas reservas de bancos de sangue, por isso, de acordo com o presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, a ação “Sangue Bom” visa amenizar a situação e incentivar a doação de sangue entre líderes comunitários e moradores das favelas e quebradas.

Segundo a fundação, os estoques dos tipos O positivo e O negativo estão baixos e as doações precisam ser constantes para evitar a oscilação dos estoques, que afeta a distribuição dos hemocomponentes aos hospitais

A presidente do Hemocentro, Bárbara Simões, alerta que as pessoas só devem sair de casa para o essencial, porém, destaca que as doações devem continuar.

“Precisamos ter consciência de que doar sangue é essencial, porque não existe nada que possa substituí-lo. Neste momento de pandemia, como a demanda por sangue não diminuiu, é importante que as doações também não diminuam. O Hemocentro segue adotando medidas de prevenção ao novo coronavírus, como o agendamento obrigatório das doações. “

Sobre a ação, Bárbara destaca que “a organização de pequenos grupos de doação é importante para que o Hemocentro continue desempenhando seu papel durante a pandemia. Com as campanhas de doação, conseguimos mobilizar várias pessoas ao mesmo tempo, encorajando até mesmo aqueles que tinham medo de doar”.

Este foi apenas o primeiro grupo impulsionado pela Cufa-DF a fazer doações em conjunto. Até julho, voluntários de diversas RAs ainda irão contribuir com a campanha.