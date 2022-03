Começando nesta sexta (4/3) e terminando no domingo (10/4), o Circuito de Arte e Cultura do Gama realizará cinco eventos em sequência, sendo quatro presenciais, com cerca de trinta dias de atividades culturais: circulação do espetáculo “Auto de Natal”, da Bagagem Cia de Bonecos; o Festival Internacional de Teatro de Bonecos do Gama – edição especial, da Cia Voar Teatro de Bonecos; a VI Mostra Cultural Afro-Brasileira do Gama, do Madeb; a realização e exibição do documentário“A História por Trás do Disco” e a ação cultural “Arte na Ponte”, da Cia. Cidade dos Bonecos, com apresentações teatrais no Núcleo Rural Ponte Alta Norte. Entrada franca e classificação Livre nas apresentações finais/presenciais que serão abertas ao público em geral. O Circuito será realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.

A estreia do Circuito será com apresentações do espetáculo “Auto de Natal”, da Bagagem Cia de Bonecos, nos dias 4,8,9 e 10 de março, em escolas do Gama -EC 28, CEF 11, EC 22 e EC 21,respectivamente. Em diversas regiões do Brasil há uma cultura popular forte, vibrante e com várias expressões. Este espetáculo traz alguns desses elementos para o conhecimento do público por intermédio de Dona Maroca, uma senhora muito alegre e que gosta de festejos. “A montagem uniu o tradicional e o popular, com bonecos de vara, trilha composta de músicas folclóricas alusiva ao período e música clássica, com cenário móvel que ambienta as cenas”, explica a bonequeira e narradora do espetáculo, Leda Carneiro, do grupo Bagagem.

O coordenador-geral do Circuito, Domingos Rodrigo, explica que a população do Gama possui uma demanda por mais oferta de projetos de arte e cultura. Já os habitantes da zona rural não têm acesso aos bens culturais e atividades artísticas por motivos de distanciamento geográfico e financeiro. “Diante dessas demandas surge a criação do projeto ‘Circuito de Arte e Cultura do Gama’, que contempla as linguagens do teatro, dança, música e audiovisual, além de promover a realização de palestras e oficinas. O projeto terá uma programação cultural diversificada, inclusiva, itinerante, com recursos de acessibilidade, entrada franca e classificação Livre para todos os públicos, destinada para a comunidade do Gama incluindo os habitantes da região rural”, revela o coordenador.

“O Circuito também permite um retorno às atividades culturais presenciais, itinerantes em espaços públicos e privados, com expectativa de público de cinco mil pessoas, o que nos deixa para lá de satisfeitos”, comemora Rodrigo.

Acessibilidade

Em todas as apresentações serão distribuídos flyers perfurados e os banners terão impressão em braile e QR Codes que remetem a explicações sobre o evento. Também algumas apresentações contarão com intérpretes de Libras.

Programação – cronograma Circuito

Data Horário Local Evento/ Atividade/ Espetáculo Grupo 04/03 14h Escola Classe 28 – Q. A LT B S. OESTE Auto de Natal Bagagem Cia de Bonecos 08/03 20h Centro de Ensino Fundamental 11 -Qd 01- AE- Setor Sul Auto de Natal Bagagem Cia de Bonecos 09/03 16h30 Escola Classe 22 -EQ 33/49 AE 1, St. Central Auto de Natal Bagagem Cia de Bonecos 10/03 10h30 Escola Classe 21 Auto de Natal Bagagem Cia de Bonecos 16/03 11h e 13h30 Escola Classe 02 (Setor Oeste) Festineco – Edição Especial

“Os Meninos Verdes” Cia Voar Teatro de Bonecos 17/03 11h e 13h30 Escola Classe 17 (Setor Sul) Festineco – Edição Especial -“Circo Mulambo” Bagagem Cia de Bonecos 18/03 11h e 13h30 Escola Classe 12 (Setor Norte) Festineco – Edição Especial – “Contos, Histórias e Canções” Cia. Cidade dos Bonecos 26/03 09h – 09h15 – Abertura 09h15-10h15 – Palestra com a Professora Larissa

10h15 – 11h15 Oficina de Dança Contemporânea

11h15 – 12h15 – Palestra com Professor Doutor Júlio Lisboa

13h15 – 14h15 – Oficina de Soul

14h15 – 15h15 – Oficina de beleza

15h15 – 16h15 – Oficina Breakdance

16h15 – 17h15 – Oficina de artesanato

17h15 – 17h45 – Teatro Tributo MADEB

18h – 19h – Atração surpresa

19h –20h – Lohany Kayná

20h – 21h – Neemias MC

21h- 22h – Minhoca Teatro da Cia Lábios da Lua

Comercial da Quadra 4 Lote 16 Setor Sul VI Mostra

Cultural

Afro-Brasileira do Gama Movimento Afrodescendente de Brasília- MADEB 30/3 a 30/4 14h Canal do YouTube Documentário

A HISTÓRIA POR

TRÁS DO DISCO Comissão Organizadora do

Festival de Música Popular do Gama – FMPG 7/4 9h30 e 14h30 Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos

Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta Norte Exclusivo para Escolas do Campo “Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 8/4 9h30 e 14h30 Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos

Av. Buritis Cond. Esquina do Sol lote 15/17 Ponte Alta Norte Exclusivo para Escolas do Campo “”Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 9/4 16h30 Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos “Contos, Histórias e Canções” (teatro) Cia. Cidade dos Bonecos 10/4 16h30 Espaço Cultural Cia. Cidade dos Bonecos “Contos, Histórias e Canções” (teatro)” Cia. Cidade dos Bonecos

Grupos envolvidos

A Associação Cultural SONART é a responsável pela Coordenação Geral de Produção e Gestão Administrativa do projeto. Já as apresentações ficam por conta dos grupos:

Bagagem Cia. de Bonecos – Fundada em 1983, tem a proposta de pesquisa do teatro de bonecos, montagem de espetáculos e gestão cultural. A trupe montou seu repertório baseado em pesquisas nas diversas vertentes no teatro de bonecos. Assim, surgiram diversos espetáculos, séries para TV e vídeos, nas diversas vertentes da linguagem, como fantoches, marionetes, bonecos de balcão, bonecos habitáveis, entre outros, além da participação em muitos encontros e festivais de teatro regional e nacional e apresentou em 11 estados brasileiros.

Cia Voar Teatro de Bonecos – Fundada em 2003 pelo bonequeiro Marco Augusto, que encabeça até hoje o elenco. Em 2012, com nove anos de trabalho, eles conseguiram conquistar a honra de ter se apresentado em todos os estados brasileiros, muitas dessas apresentações com este texto, “Os Meninos Verdes”, que foi do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Também colecionam apresentações em países como Espanha, Chile e México. Nos palcos, são conhecidos por adaptar textos clássicos para apresentações de bonecos, como “O menino maluquinho” e “João e o Pé de Feijão”. Além de atuar com teatro de bonecos, o grupo também se especializou na gestão da economia criativa, para criar ações que difundam a diversidade cultural nas periferias e nos grandes centros do Brasil. A trajetória do grupo foi contada no livro O vôo da imaginação, de Marcos Linhares.

O Movimento Afrodescendente de Brasília – MADEB – Organização beneficente, social, cultural e ambiental. Desde a criação do grupo, há cerca de 13 anos, os integrantes se preocupam em trabalhar africanidades nas escolas públicas e disseminar o entendimento sobre a cultura negra na comunidade do Gama. Os eventos promovidos pelo grupo são compostos por dois momentos: começa com a apresentação de personalidades brasileiras e internacionais da cultura negra, mostrando a luta e história dessas pessoas, além de ter apresentação de teatro. Depois do teatro, os participantes do Madeb finalizam com oficinas.

Comissão Organizadora do Festival de Música Popular do Gama – FMPG – O festival, que é o mais antigo do DF, resgata a função dos festivais de música popular das décadas de 1960 e 1970.

Cia. Cidade dos Bonecos – Fundada em 2001, desde então vem produzindo espetáculos a partir de pesquisas nas linguagens do Teatro de Bonecos, Sombras e Contação de Histórias, desenvolvendo a sua própria dramaturgia e técnicas de manipulação e construção de bonecos. Participou de festivais locais e regionais e realizou projetos de circulação de espetáculos por diversas cidades e regiões do Brasil. Tem em seu elenco profissionais com formação acadêmica, assim como estudantes de Artes Cênicas com intuito de contribuir na formação artística dos mesmos. Sempre realiza oficinas para alunos e professores de escolas públicas com o objetivo de difundir a linguagem do Teatro de Formas Animadas.

Serviço: Circuito de Arte e Cultura do Gama – Cinco eventos em sequência:

Circulação do espetáculo "Auto de Natal" da Bagagem Cia de Bonecos; o Festival Internacional de Teatro de Bonecos do Gama – edição especial, da Cia Voar Teatro de Bonecos; a VI Mostra Cultural Afro-Brasileira do Gama, do Madeb; a realização e exibição do documentário"A História por Trás do Disco" e a ação cultural "Arte na Ponte", da Cia. Cidade dos Bonecos, com apresentações teatrais no Núcleo Rural Ponte Alta Norte.

Quando: Da sexta (4/3) ao domingo (10/4)

O Circuito será realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.



