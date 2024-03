Com o fim do prazo de inscrição se aproximando, o QualificaDF se destaca como uma oportunidade imperdível para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades profissionais. As inscrições para mais de 12 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional encerram-se nesta quarta-feira (13), oferecendo aos interessados uma ampla gama de opções para alavancar suas carreiras.

O programa oferece 50 possibilidades de capacitações, todas com certificado de conclusão, abrangendo áreas que vão desde cuidador de idoso, auxiliar administrativo, maquiagem e designer de sobrancelhas, até mecânica de motos, eletricista predial, mecanização agrícola, panificação, programador de aplicativos para Android, robótica e webdesigner. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), a seleção e a preparação dos cursos são cuidadosamente planejadas para atender às necessidades do mercado de trabalho atual, focando nas profissões que mais empregam no DF.

As aulas presenciais estão programadas para iniciar em 1º de abril e seguirão até junho, distribuídas em polos localizados estrategicamente no Plano Piloto (Asa Sul), Ceilândia, Guará, Paranoá e Planaltina. O programa é realizado pela Sedet, com cursos ministrados pela empresa Praxis Pesquisa e Educação, garantindo assim a qualidade do ensino oferecido, com professores altamente capacitados e experientes em suas áreas de atuação.

ara aqueles que desejam participar, as inscrições, bem como os endereços dos polos, a lista completa das oportunidades e informações sobre turnos e escolaridade mínima para cada curso, estão disponíveis neste site ou em qualquer uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal.

Além da oportunidade de aprendizado gratuito, os estudantes matriculados têm direito a receber todo o material didático, uniforme, lanche e declaração para retirada do passe livre, facilitando assim o acesso à capacitação profissional de qualidade. Se você busca uma chance de se destacar no mercado de trabalho, não deixe passar esta oportunidade.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF)