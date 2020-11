CNE aprova nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

Próxima etapa é a homologação do documento pelo Ministério da Educação

Usado como referência para instituições e redes de ensino que ofertam cursos técnicos em suas grades, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) ao Conselho nacional de Educação (CNE), foi aprovado na última semana.

A partir do documento é possível consultar todos os cursos que são reconhecidos pelo MEC, além das necessidades de aprendizado para cada área. A próxima etapa é a homologação do catálogo pelo ministério.

Até o momento, são 227 cursos distribuídos em 13 eixos tecnológicos e registrados com informações sobre perfil profissional dos egressos, campos de atuação, carga horária, legislações profissionais correlatas, entre outros. Na versão que espera a homologação, serão 215 cursos, também distribuídos em 13 eixos.

O catálogo é elaborado em conjunto com os sistemas de ensino, instituições de educação profissional e tecnológica, ministérios e órgãos relacionados ao exercício profissional. A nova versão será publicada e ficará disponível no portal do MEC depois da homologação, e será disponibilizada em versão digital.

Cursos com o Educa Mais Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

