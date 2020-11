Surda e professora de Libras é eleita vereadora de Paranaguá

A comunidade surda tem do que se orgulhar, Isabelle Dias, de 30 anos, é surda, professora de libras e a mais nova vereadora de Paranaguá (PR), com 555 votos pelo PSB.

Isabelle Dias prova que ser pessoas com deficiência não é impeditivo para atuar como representante do povo na Câmara Municipal de Vereadores de Paranaguá (PR), e vai atuar buscando maior igualdade.

“Deus é justo! Obrigada Paranaguá pelo apoio e vamos juntos lutar por nossa cidade. Feliz demais por ter essa oportunidade de ser uma Vereadora, agradeço demais as 555 pessoas que depositaram confiança em meu trabalho. Deus abençoe a todos” disse a vereadora Isabelle Dias

Ativismo das pessoas com deficiência

A professora surda Isabelle Dias sempre esteve em grande luta pela comunidade surda, iniciou sua trajetória em busca de aperfeiçoamento de seus alunos, que procuram aprender Libras tanto para a inclusão social como para ingressar no mercado de trabalho.

Em Agosto de 2016 fundou a Escola de Libras “LibrasDeaf”, no início poucos alunos por conta da estrutura ser ainda pequena e simples, mas que contava com aulas de qualidade e profissionalismo. Com o passar do tempo fomos conquistando mais pessoas e tornando a Língua Brasileira de Sinais o foco das atenções de muitas pessoas em nossa cidade.

Vídeo de campanha – Eleições 2020

Acompanhe a vereadora Isabelle Dias, pelo Instagram @isabellediaslibras e Facebook @profisabelledias

Da redação do Gama Cidadão – 17/11/2020

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...