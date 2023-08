Comunicado de Recall: Verifique se sua panela pertence aos lotes do Recall e garanta além da troca 20% de desconto na próxima compra na nossa loja virtual

A empresa Indústria de Alumínios Eirilar, convoca todos os consumidores que compraram a panela New Line Polida 4,0 lts – código 853, para, de forma gratuita realizar a substituição de suas panelas, conforme lotes relacionados neste comunicado.

Alguns lotes destas panelas ao serem submetidos ao teste de pressão hidrostática não suportaram a pressão mínima necessária exigida pela regulamentação vigente. Embora a possibilidade de ruptura seja remota, pois existem outros mecanismos de segurança a empresa por questões éticas e de respeito com seus clientes, efetuará o recolhimento e troca destes produtos no mercado.

Desde o último dia 06.12.2021 iniciamos a troca destas panelas e até que todas sejam substituídas, recomendamos que os consumidores não utilizem as panelas que possuem em suas residências. Todos os ajustes no processo de fabricação foram efetuados e os testes para verificação da conformidade foram realizados para que a substituição das panelas seja efetuada de forma segura. O modelo New Line Polida 4,0 lts – código 853 saiu de linha e a substituição será realizada pelo New Line Polida 5,0 lts – código 918.

Para efetuar a troca de sua panela entre em contato com nossa equipe através dos seguintes canais:

e-mail: [email protected] ou [email protected] ou [email protected]

WhatsApp: 17 98141-0828

Telefone: 0800.707.9220

Você receberá todas as orientações para efetuar a substituição de sua panela sem qualquer custo.

Nossa equipe estará disponível para atender de 07h00 às 17h00 de segunda a sexta-feira.

Confira se o lote da panela que você tem em casa está relacionado abaixo e em caso positivo, estabeleça contato com nossa equipe.

Para identificar o lote de sua panela, basta observar o número que está gravado no fundo da mesma.

Marca: Eirilar

Modelo: New Line Polida 4,0 Litros

LOTES: 202028/ 202029/ 202030/ 202031/ 202032/ 202033/ 202034/ 202035/ 202036/ 202037/ 202038/ 202039/ 202040/ 202041/ 202042/ 202043/ 202044/ 202045/ 202046/ 202047/ 202048/ 202049/ 202050/ 202051/ 202052/ 202102/ 202103/ 202104/ 202105/ 202106/ 202107/ 202108/ 202109/ 202110

Data inicial de fabricação: 06/06/2020 semana 28

Data final da fabricação: 05/03/2021 semana 10

Eirilar a melhor para o seu lar!