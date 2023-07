Programa Sinaliza Goiás chegou ao Novo Gama

O programa Sinaliza Goiás é um benefício do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), tem por objetivo deixar a cidade com trânsito mais seguro para a circulação de pedestres e automóveis.

Este projeto abrange todas as cidades do Estado, começando pelo município de Novo Gama, localizado na região do Entorno Sul do Distrito Federal, a primeira cidade a implementar melhorias na sinalização vertical e horizontal em sua rede viária.

Ao todo o programa Sinaliza Goiás, vem contemplando os municípios com novas placas de sinalização horizontal. Com um investimento entorno de R$ 12 milhões, cujo objetivo de levar sinalização horizontal e vertical a 127 municípios goianos.

Sobre o Programa

O programa Sinaliza Goiás foi desenvolvido para ajudar os municípios goianos a cumprirem o que estabelece a legislação federal referente à sinalização.

O objetivo deste trabalho de sinalização, é otimizar a circulação e diminuir pontos de conflitos; adequar a velocidade dos condutores à segurança da via; aumentar a visibilidade e fluidez nos cruzamentos.

Além dos locais com grande fluxo e altos índices de acidentes, as equipes de engenharia de tráfego priorizaram as imediações de escolas, oferecendo melhores condições de travessias para o tráfego de alunos.

Prefeitura atuante em melhorias para a cidade

Este é um projeto que trás ao município um trânsito melhor e mais seguro para seus cidadãos. E a gestão do Prefeito Carlos Alves dos Santos possibilitou que o Novo Gama fosse a primeira cidade do Estado a ser contemplada com tais melhorias.

Além deste projeto a Prefeitura do Novo Gama vem realizando diversas outras obras pela cidade. Afim de trazer melhorias e mais qualidade de vida para seus moradores. O Prefeito, Carlos, vem ativamente buscando tornar o município de Novo Gama um lugar cada vez melhor para seus cidadãos.

Com informações do site da Prefeitura de Novo Gama.

