Passados os vários dias de isolamento social, como medida de segurança contra disseminação do coronavírus, há ainda muitas opções para se fazer em casa. Do lazer à profissionalização, os cursos gratuitos pela internet pode ser uma aliada para evitar a tensão, além do tédio de ficar 24 horas dentro de casa.

Quem está desempregado e busca uma recolocação no mercado de trabalho ou quer apenas melhorar o currículo pode contar com várias opções de cursos profissionalizantes para fazer 100% on-line e sem precisar pagar nada.

Nem todas as instituições listadas abaixo disponibilizam certificado digital. O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, montou uma seleção de cursos gratuitos com certificados grátis. A certificação pode ser usada para conseguir cumprir a carga horária de atividades complementares e ainda conseguir um diferencial no currículo. Para conferir é só clicar aqui .

Cursos gratuitos para fazer pela internet

Universidade Rock Content

A plataforma liberou cinco cursos destinados aos perfis premium para todos que tiverem interesse. As oportunidades são na área de marketing digital e visam apoiar o desenvolvimento dos profissionais da área neste período de crise. Foi disponibilizado um calendário para liberação dos cursos, que estarão disponíveis para acesso durante um mês. Para conhecer os cursos, basta clicar aqui .

Instituto TIM

Uma iniciativa do Instituto Tim, o TIM Tec oferta cursos gratuitos online na área de programação de games, empreendedorismo, programação em linguagem, produção de texto, entre outros. São 30 cursos disponíveis, criados por especialistas no assunto. Acesse aos cursos do TIM Tec

LinkedIn

A rede social para profissional de diferentes áreas, o LinkedIn , liberou uma série de cursos gratuitos sobre o trabalho home office. Por causa da quarentena da Covid-19, muitos profissionais passaram a trabalhar de casa, por isso o LinkedIn liberou acesso gratuito para os cursos com a temática de trabalho remoto. Entre as opções estão:

– Gestão de Equipes Virtuais

– Delegação de Tarefas à Equipe

– Fundamentos de Gestão de Tempo

– Colaboração entre equipes no Office 365

– Como vencer a procrastinação

ESPM

Os cursos gratuitos da ESPM são de curta duração e realizados por webconferência. Eles são ideais para quem vai ficar em casa na quarentena. É possível assistir a todas as aulas ao vivo, interagindo com os professores em tempo real, ou assistir às aulas depois, no dia e horário mais adequados à sua rotina.

Plataformas de cursos gratuitos

Háplataformas focadas em disponibilizar cursos gratuitos para a população. Antes da quarentena já era possível acessar as informações disponíveis de forma totalmente gratuita. São oportunidades nas áreas de finanças, comunicação, saúde, engenharia, entre outras. Veja uma lista dessas plataformas:

SEBRAE

Udacity

FGV

Prime Cursos

Veduca

Fundação Bradesco

iPED



Coursera



SENAI / SESI

Fonte: Agência Educa Mais Brasil