CPBSB4 volta com tudo? – Campus Party Brasília 4ª edição

Desde o começo da pandemia esperávamos CPBSB4 presencial, esse ano o evento está sendo gratuito e vai explorar, como sempre, o ecossistema de startups, tecnologia e educação. A CPBSB4 acontecerá entre 23 e 27 de março, no estádio Mané Garrincha, em formato presencial e digital.

Trará novamente a arena de robótica onde será possível participar de partidas de hóquei de robôs e de uma arena de drones, com corridas e aulas para quem quiser experimentar.

Na abertura do evento, a CPBSB contará com um show gratuito do DJ Bashkar, além da orquestra do Maestro Cláudio. O espaço para assistir será gratuito, porém com limitação de pessoas na área de dentro do estádio.

“A Campus Party é um evento que é a cara de Brasília. Desde a primeira edição o êxito foi imediato, com a participação de milhares de jovens que estão participando e ajudando a fazer um mundo novo, digital, inclusivo. Estou certo de que a nova edição será novamente um sucesso”, disse o governador do DF, Ibaneis Rocha.

A CPBSB4 que não aconteceu

Infelizmente, por motivos de força maior, a CPBSB4 que ocorreria em 2020 não aconteceu. Com isso em mente, vamos ao overview do que era esperado para 2020.

em parceria com o Programa de Incentivo ao Empreendedorismo Digital do Instituto Campus Party trará a Fábrica de empreendedores para dentro da Campus Party BSB. O governo Ibaneis Rocha queria capacitar mais de 40 mil crianças e adolescentes para as profissões do futuro (em um mandato).

, um desafio, similar a um hackathon, que faria com que os participantes criessem um jogo digital. O tema central da Campus Party BSB daquele ano seria Tranformação Digital dos Serviços Públicos.

A CPBSB4 que nos aguarda

Include

O projeto Include tem um palco em sua homenagem, onde haverá diversas palestras, dentre as mais esperadas estão “Construa seu primeiro robô na campus”, “Construção de uma mini luminária para levar para casa”, “Intensivo de impressão 3D” e “Planta Baixa de Casa Automatizada”.

Veja as comunidades que estarão presentes nessa edição.

Hackaton

Vai ter hackaton na capital federal com o desafio de pensar como capacitar e integrar as comunidades no Distrito Federal em seus principais desafios, dentro da proposta de cidade inteligente. O Hackathon será realizado em duas modalidades, PRESENCIAL E ONLINE, contado com atividades híbridas que integram todos os participantes.

O Hackathon da Campus Party é uma maratona de desenvolvimento de tecnologias com o objetivo de idealizar, propor, desenvolver e prototipar soluções reais para os desafios apresentados durante o evento.

Veja mais sobre o Hackaton da CPBSB4.

Maratona de Negócios

“Na Maratona de Negócios, independente de qual seja o projeto, a gente sabe que fazer uma empresa acontecer é realmente uma Maratona.” Assessoria de Imprensa da CPBSB4

A maratona está sendo realizada em parceria com o Sebrae que decidiu dar uma forcinha e trazer para a Campus Party Brasilía a Maratona de Negócios. Um programa para capacitar mentes inovadoras que estão desenvolvendo ideias de negócio, e ajudando a tirar ideias do papel e fazer nascer empresas bem estruturadas e prontas para buscar clientes e construir negócios.

Overview dos palcos

Comunidade LabKids;

Git;

Fábrica de Empreendedores;

PyLadies;

WsGrowth (Kit de Sobrevivência ao Scrum Zumbi);

E pra você que é desenvolvedor ou pretender se tornar um, Claudio Miranda irá realizar um palestra com o tema “Sendo um dev melhor todo dia”.

Confira a programação completa no link.

Vamos ficar de olho

O Gama Cidadão vem cobrindo a Campus Party Brasília desde a primeira edição e nessa edição não seria diferente. Com isso em mente, estaremos de olho com foco em observar as novidades e descobrir como está o projeto Include, conversar com os responsáveis pelas maratonas e, principalmente, aproveitar a CPBSB4.

Da Redação do Gama Cidadão – Por Danrley Pereira.