Gama Festineco – Edição Especial pelo Circuito de Arte e Cultura do Gama

Depois da edição especial do Gama Festineco – Edição Especial passar pela Escola Classe 17 (Setor Sul-17/03), com o espetáculo “Circo Mulambo”, da Bagagem Cia de Bonecos e pela Escola Classe 12 (Setor Norte-18/03) com “Contos, Histórias e Canções”da Cia. Cidade dos Bonecos, chegou a vez da Cia Voar Teatro de Bonecos fechar a programação nesta sexta (25/03), na Escola Classe 2 (Setor Oeste), com o espetáculo “Os meninos verdes”, às 11h e às 13h30. O Gama Festineco- Edição Especial integra a programação do Circuito de Arte e Cultura do Gama. O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.

“Neste momento tão confuso por toda a parte, poder levar amor, graça e o encanto do mundo dos bonecos aos alunos das escolas do Gama é uma experiência incrível”, comemora Marco Augusto, coordenador do Gama Festineco – Edição Especial.

O coordenador-geral do Circuito, Domingos Rodrigo, explica que depois do Gama Festineco, a programação que segue até o dia 10 de abril está muito rica. “Ainda teremos a VI Mostra Cultural Afro-Brasileira do Gama, do Madeb, a realização e exibição do documentário“A História por Trás do Disco” e a ação cultural “Arte na Ponte”, da Cia. Cidade dos Bonecos, com apresentações teatrais no Núcleo Rural Ponte Alta Norte. Ou seja, a arte chegará na hora certa na vida de muita gente aqui do Gama”, afirma. Acessibilidade

Em todas as apresentações serão distribuídos flyers/folders perfurados em braile.

Espetáculo A Cia. Voar de Teatro de Bonecos apresenta Os Meninos Verdes – Conta a história e a obra de Cora Coralina, autora goiana que irradia a beleza e o lirismo do cerrado e transmite valores da vida interiorana. Peça infantil adaptada do livro homônimo, conta a história de duas plantinhas da onde começam a brotar simpáticas criaturinhas verdes. Conto lúdico sobre a aceitação do desconhecido encenado por bonecos e atores. Os Meninos Verdes resulta num espetáculo de beleza plástica e conteúdo literário, com cenas ricas em poesia visual, relacionadas com a experiência da infância onde o lúdico impera. A história original é preservada em sua essência, rica em metáfora e simbolismo, narrando meninices, brincadeiras, espertezas, curiosidades e sonhos da Cora menina e das pequenas criaturas encontradas em seu jardim, provocando o exercício da imaginação e da fantasia. Grupos envolvidos

A Associação Cultural SONART é a responsável pela Coordenação Geral de Produção e Gestão Administrativa do projeto. Já as apresentações ficam por conta dos grupos:Bagagem Cia. de Bonecos – Fundada em 1983, tem a proposta de pesquisa do teatro de bonecos, montagem de espetáculo e gestão cultural. A trupe montou seu repertório baseado em pesquisas nas diversas vertentes no teatro de bonecos. Assim, surgiram diversos espetáculos, séries para TV e vídeos, nas diversas vertentes da linguagem, como fantoches, marionetes, bonecos de balcão, bonecos habitáveis, entre outros, além da participação em muitos encontros e festivais de teatro regional e nacional e apresentou em 11 estados brasileiros.Cia. Cidade dos Bonecos – Fundada em 2001, desde então vem produzindo espetáculos a partir de pesquisas nas linguagens do Teatro de Bonecos, Sombras e Contação de Histórias, desenvolvendo a sua própria dramaturgia e técnicas de manipulação e construção de bonecos. Participou de festivais locais e regionais e realizou projetos de circulação de espetáculos por diversas cidades e regiões do Brasil. Tem em seu elenco profissionais com formação acadêmica, assim como estudantes de Artes Cênicas com intuito de contribuir na formação artística dos mesmos. Sempre realiza oficinas para alunos e professores de escolas públicas com o objetivo de difundir a linguagem do Teatro de Formas Animadas.Cia Voar Teatro de Bonecos – Fundada em 2003 pelo bonequeiro Marco Augusto, que encabeça até hoje o elenco. Em 2012, com nove anos de trabalho, eles conseguiram conquistar a honra de ter se apresentado em todos os estados brasileiros, muitas dessas apresentações com este texto, “Os Meninos Verdes”, que foi do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Também colecionam apresentações em países como Espanha, Chile e México. Nos palcos, são conhecidos por adaptar textos clássicos para apresentações de bonecos, como “O menino maluquinho” e “João e o Pé de Feijão”. Além de atuar com teatro de bonecos, o grupo também se especializou na gestão da economia criativa, para criar ações que difundam a diversidade cultural nas periferias e nos grandes centros do Brasil. A trajetória do grupo foi contada no livro O vôo da imaginação, de Marcos Linhares. Serviço: O que: _Os meninos verdes”, da Cia Voar Teatro de Bonecos-Apresentação final do Gama Festineco – Edição Especial pelo Circuito de Arte e Cultura do Gama Onde e quando: Escola Classe 2 (Setor Oeste), sexta (25/03), 11h e 13h30 O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.