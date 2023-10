Quem ama artesanato de qualidade e raro no Distrito Federal tem um encontro marcado nos próximos dias 12, 13 e 14 de outubro. Neste período ocorre a Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA 2023. O evento faz parte das comemorações dos 63 anos da cidade e promete turbinar a economia local e movimentar a região com muita arte, música e comida boa. A entrada é gratuita.

A iniciativa e coordenação da feira é do Instituto Integra Mais Um e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Essa é a terceira edição da feira e a organização espera receber mil pessoas diariamente.

Neste ano, a Feira ocorre no estacionamento do recém reformado Estádio Bezerrão. Entre 13h, na abertura dos portões, até às 2h, a população terá muita coisa para fazer e apreciar. Além de conhecer o artesanato de rara qualidade, flores e plantas ornamentais produzidos na cidade, ela também vai saborear a culinária da região, no Salão Gastronômico.

A partir das 17h de cada dia, o evento vai receber artistas locais e nas atrações principais, o cantor Guilherme Silva, a dupla Pedro Paulo e Mateus, e a banda de reggae Jah Live vão colocar a galera para dançar.

Milhões de motivos

Segundo um levantamento da Secretaria de Turismo (Setur), o DF possui 12.600 artesãos. Aproximadamente, 30 mil pessoas sobrevivem das atividades do segmento. É um mercado que tem uma injeção anual de R$ 184 milhões na economia local. E a ideia da Feira é justamente impulsionar para que essas cifras possam aumentar de forma sustentável.

Quer saber tudo o que vai ter na Feira? Confira abaixo a programação:

12 de outubro (quinta-feira) – Aniversário do Gama

13h – Abertura dos portões da Feira

13h às 22h – exposições dos artesanatos e artigos de rara qualidade, criatividade e bom gosto no Salão dos Artesãos e Espaço Gastronômico.

15h – Abertura oficial da Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA 2023, com a presença de autoridades.

17h às 2h – Apresentações com artistas locais

23h – Cantor Guilherme Silva

13 de outubro (sexta-feira)

13h – Abertura dos portões da Feira.

13h às 22h – exposições dos artesanatos e artigos de rara qualidade, criatividade e bom gosto no Salão dos Artesãos e Espaço Gastronômico.

17h às 2h – Apresentações artísticas

23h – Dupla Pedro Paulo e Mateus

14 de outubro (sábado)

13h – Abertura dos portões da Feira.

13h às 22h – Programação especial às festividades alusivas ao dia das crianças e ao aniversário do Gama, além das exposições dos artesanatos e artigos de rara qualidade, criatividade e bom gosto no Salão dos Artesãos e Espaço Gastronômico.

17h às 2h – Apresentações com artistas locais

23h – Banda JAH LIVE

Serviço: Terceira edição da FearteGama

Local: Estacionamento do Estádio Bezerrão

Data: Dias 12, 13 e 14 de outubro

Horário: A partir das 13h

Contato: 61 98143-5757

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Instagram: instagram.com/feartegama

Organização: Instituto Integra Mais Um

Apoio: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.