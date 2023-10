QualificaDF Móvel Chega a Santa Maria, Gama, Ceilândia e Estrutural com 880 Vagas

Os moradores de Santa Maria, Gama, Ceilândia e Estrutural em busca de qualificação profissional poderão concorrer a 880 vagas em cursos gratuitos promovidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no 2º ciclo de 2023 do QualificaDF Móvel. São oportunidades de capacitação em 10 profissões de diferentes áreas, como informática e construção.

As inscrições estão abertas e seguem até 18 de outubro pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) ou de forma presencial nas agências do trabalhador de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.

“Fazemos uma pesquisa antecipada das cidades em que o programa vai passar. Avaliando a demanda de mercado que aquela cidade quer consumir e da vontade das pessoas que fazem inscrição. Cruzamos esses dados para levar algo que seja mais atrativo para a comunidade e que, no final, possa conseguir um emprego”, revela o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Cada uma das cidades conta com 220 vagas em dois turnos – matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h -, com carga horária de 80 horas/aula. Em Santa Maria, as oportunidades são para design de sobrancelhas (48), maquiagem profissional (48), eletricista predial (48), atendente de farmácia (48) e operador de microcomputadores – informática básica (28).

No Gama, os candidatos podem escolher entre design de sobrancelhas (48), maquiagem profissional (48), barbeiro (48), auxiliar administrativo (48) e design gráfico (28). Na Estrutural as chances de qualificação são em design de sobrancelhas (48), maquiagem profissional (48), auxiliar administrativo (48), atendente de farmácia (48) e operador de microcomputadores – informática básica (28).

Já em Ceilândia, serão ministrados cursos de auxiliar administrativo (48), design de sobrancelhas (48), maquiagem profissional (48), manutenção de celular (48) e operador de microcomputadores – informática básica (28).

Inscrição

Para concorrer às vagas, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, ser maior de 16 anos, beneficiário do seguro desemprego, desempregado, trabalhador informal ou cidadão idoso de até 70 anos e ser, preferencialmente, residente das regiões administrativas ou macroterritórios onde as unidades móveis estarão instaladas.

O resultado da efetivação da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados a partir de 19 de outubro. Será convocado, em primeira chamada, o dobro de candidatos para o preenchimento do número de vagas, ficando garantida a oportunidade para os primeiros 880 a entregarem a documentação nas agências do trabalhador até o dia 23 de outubro, mesmo dia previsto para o início das aulas.

Confira os endereços onde as unidades móveis estarão instaladas para realização dos cursos:

⇒ Santa Maria: QR 516, Conjunto A, atrás do Centro de Educação Infantil 416-516;

⇒ Gama: Setor Sul, Quadra 2, Bloco A, em frente à Feira de Hortifruti;

⇒ Estrutural: AE 9, Setor Central, no estacionamento do Centro de Referência de Assistência Social (Creas);

⇒ Ceilândia: Setor QNP 19 de Ceilândia Norte, próximo à Praça da Bíblia.

Informou Ascom da Agênncia Brasília – 11/10/2023